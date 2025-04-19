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بادو الزاكي
بادو الزاكي

مايوركا الإسباني يخصص تكريما مميزا لحارسه السابق بادو الزاكي (فيديو)

19 أبريل، 2025 - 8:19 مساءً
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هبة بريس – رياضة

في لحظة وفاء وتقدير، خصص نادي ريال مايوركا الإسباني تكريماً خاصاً لأسطورته المغربية بادو الزاكي، قبل انطلاق مباراته أمام ليغانيس ضمن منافسات الدوري الإسباني “الليغا”.

وجاء هذا التكريم تقديراً للمسيرة المميزة التي بصم عليها الزاكي مع الفريق، حين دافع عن ألوانه كحارس مرمى بين عامي 1986 و1990، حيث أصبح من أبرز الأسماء في تاريخ النادي.

ولا يزال اسم الزاكي محفوراً في ذاكرة جماهير مايوركا، بفضل تألقه الملفت وتصدياته الحاسمة التي ساهمت في تألق الفريق خلال تلك الفترة.

ويؤكد هذا التكريم على العلاقة المتينة التي تجمع بين الزاكي والنادي، ويجسد اعترافاً بمكانته كأحد رموز مايوركا الكروية الخالدة.

19 أبريل، 2025 - 8:19 مساءً
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