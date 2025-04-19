مايوركا الإسباني يخصص تكريما مميزا لحارسه السابق بادو الزاكي (فيديو)
هبة بريس – رياضة
في لحظة وفاء وتقدير، خصص نادي ريال مايوركا الإسباني تكريماً خاصاً لأسطورته المغربية بادو الزاكي، قبل انطلاق مباراته أمام ليغانيس ضمن منافسات الدوري الإسباني “الليغا”.
وجاء هذا التكريم تقديراً للمسيرة المميزة التي بصم عليها الزاكي مع الفريق، حين دافع عن ألوانه كحارس مرمى بين عامي 1986 و1990، حيث أصبح من أبرز الأسماء في تاريخ النادي.
ولا يزال اسم الزاكي محفوراً في ذاكرة جماهير مايوركا، بفضل تألقه الملفت وتصدياته الحاسمة التي ساهمت في تألق الفريق خلال تلك الفترة.
ويؤكد هذا التكريم على العلاقة المتينة التي تجمع بين الزاكي والنادي، ويجسد اعترافاً بمكانته كأحد رموز مايوركا الكروية الخالدة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
40 تعليقات
الزاكي أسطورة مايوركا بامتياز
الزاكي أعطى درسا في الوفاء والانتماء
من الأفضل أن يكرم الإنسان في حياته
مشوار الزاكي كان حافلا بالعطاء
فخورين بك أسطورة الكرة المغربية
الزاكي كتب التاريخ مع المنتخب ومع مايوركا
تصدياته مع مايوركا لا زالت حاضرة في الأذهان
لحظة تكريم تساوي سنوات من الإنجاز
الزاكي اسم لا يُنسى في تاريخ مايوركا
اللاعبون الكبار يبقون في الذاكرة
تكريم مستحق لرجل أعطى الكثير للنادي
شكرا مايوركا على الاعتراف بالمغربي الزاكي
اللاعبون الحقيقيون تُخلد أسماؤهم بالفعل لا بالكلام
دائما نفتخر بإنجازات الزاكي
وفاء نادر جدا في عالم الاحتراف
تكريم الزاكي هو تكريم لكل المغاربة
مثل هذه اللحظات كتزيدنا اعتزاز بمغاربة العالم
برافو الزاكي دائما رافع راية المغرب
يستحق أكثر من مجرد لحظة تكريم
الزاكي يستحق كل التقدير والاحترام
لحظة مؤثرة ومليئة بالفخر
التكريم يعكس حب الجماهير له
شكرا مايوركا على هذا الموقف النبيل
نادي مايوركا أعاد الاعتبار للأسطورة
مثال للروح الرياضية والوطنية العالية
الزاكي حفر اسمه من ذهب في الليغا
تكريم يجسد قيمة الزاكي في عيون الإسبان
لحظة وفاء جميلة بين اللاعب وناديه
مسيرة رياضية تبقى مرجعا للأجيال القادمة
صورة مشرفة لكرة القدم المغربية
كل المغاربة فخورين بك يا زاكي
صدى التكريم وصل كل بيت مغربي
تاريخ الزاكي مع مايوركا لا يُنسى
الزاكي من أعظم الحراس في تاريخ المغرب
التكريم جاء متأخرا لكنه في محله
لحظة مؤثرة للمغاربة المحبين لكرة القدم
صورة الزاكي مع قميص مايوركا لا تُنسى
الزاكي ماشي غير حارس بل رمز كروي
وفاء نادر في عالم الكرة اليوم