نبيل باها: التتويج بكأس إفريقيا للفتيان مصدر فخر بالنسبة لي

هبة بريس – رياضة

عبّر نبيل باها، مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، عن سعادته الكبيرة بعد قيادة الفتيان نحو التتويج بلقب كأس إفريقيا 2025.

شكر للجامعة والعائلة

استهل باها الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة النهائية بتقديم الشكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الدعم الكبير، وخصّ بالذكر رئيس الجامعة وأعضاء الطاقم الفني واللاعبين، كما وجّه رسالة امتنان لعائلته قائلاً: “أشكر الجميع على مساندته لهذا المنتخب، والجامعة التي وفرت لنا أفضل الظروف للتحضير. كما لا أنسى عائلتي، زوجتي وأولادي الذين دعموني حتى في أصعب اللحظات”.

ابني سجل أول ركلة ترجيح

وقال باها إن تتويجه بلقب قاري في أول تجربة تدريبية هو مصدر فخر شخصي كبير، مضيفاً: “ابني زياد كان أول من سدد وسجل في ركلات الترجيح، وتأثرت كثيراً بمقطع فيديو يظهر والد اللاعب موهوب وهو يدعو لنجاح ضربة الجزاء، واعتقدت أنه يدعو لابنه، لكنه كان يدعو لزياد.. هذه هي الروح العائلية التي عشناها داخل الفريق”.

الثقة في اللاعبين وحارس المرمى

وعن المباراة النهائية، أكد باها أنه لم يفقد ثقته في اللاعبين رغم التعب والإرهاق، مضيفاً: “كنت واثقاً من الفوز بركلات الترجيح، بفضل تألق الحارس شعيب بلعروش الذي كان أحد أبرز نجوم البطولة”.

البطولة الإفريقية تتطور

في تقييمه للمستوى العام، قال باها: “المنافسة كانت قوية، خاصة أمام كوت ديفوار وجنوب إفريقيا. الكرة الإفريقية تتطور كثيراً، ولدينا الإمكانيات لننافس على المستوى العالمي. لما لا نرى ثلاثة منتخبات إفريقية في نصف نهائي كأس العالم؟”.

نستعد لكأس العالم

وبخصوص المرحلة المقبلة، ختم قائلاً: “سنحتفل بهذا الإنجاز لمدة أسبوع، وبعدها سنبدأ التحضير لكأس العالم، لأن طموحنا كبير ونرغب في الذهاب بعيداً في المنافسة”.

رسالة شكر للمغاربة

واختتم باها حديثه برسالة إلى الجمهور المغربي: “هذا التتويج هو ثمرة دعم شعب بأكمله. شكراً من القلب لكل الأسر والمدن التي وقفت خلف المنتخب. أنتم شركاء في هذا النجاح”.