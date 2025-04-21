close button
جدل ديني في مصر حول المساواة في الميراث

جدل ديني في مصر حول المساواة في الميراث

21 أبريل، 2025 - 12:08 صباحًا
15

أثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، جدلاً واسعاً في مصر، بعد تصريحاته بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والتي اعتبر فيها أنه “لا يوجد نص قرآني صريح يمنع تحقيق هذه المساواة”، مشيراً إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي وإجراء استفتاء لتعديل القوانين المتعلقة بالميراث.

وجاءت تصريحات الهلالي خلال لقاء متلفز مساء السبت، قال فيه إن “المساواة في الميراث ليست بدعة حديثة”، مشيراً إلى أنها مطبقة في تركيا منذ عام 1937، كما أنها منصوص عليها في قانون المعاشات المصري الصادر عام 2019. وأوضح الهلالي أن فهم الآية القرآنية “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين” ينبغي أن يكون ضمن سياقها التاريخي والاجتماعي، معتبراً أن هناك تفسيرات مختلفة لهذه الآية بين الصحابة والفقهاء، وخاصة فيما يتعلق بنصيب الأم في حال عدم وجود أولاد للمتوفى.

في المقابل، ردّ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الأحد، ببيان حاسم أكد فيه أن “نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير أو الاجتهاد”، معتبراً أن الدعوة إلى ما سماه “تديناً شخصياً” أو “قانوناً فردياً” تعد افتئاتاً على الشريعة وولي الأمر، وتؤدي إلى إعادة إنتاج الفكر التكفيري المنحرف، على حد تعبيره.

وشدد الأزهر على أن تجديد الخطاب الديني لا يتم عبر وسائل الإعلام أو من خلال غير المتخصصين، موضحاً أن أحكام الميراث في الإسلام “محكمة وراسخة بإجماع الصحابة والعلماء على مر العصور، وتناسب كل زمان ومكان”.

وقد أعاد الجدل حول الميراث الواجهة مجدداً بعد تداول مقطع فيديو لفتاة زعمت فيه أن أعمامها اعتدوا على والدها المسن بعدما كتب ميراثه لبناته وهو على قيد الحياة، مما أثار تعاطفاً واسعاً ودفع النقاش حول المساواة في الإرث إلى صدارة الرأي العام.

21 أبريل، 2025 - 12:08 صباحًا
15

مقالات ذات صلة

إنهيار مبنى في نيودلهي

الهند.. مصرع 11 شخصا في حادث إنهيار مبنى سكني…

2025-04-20 / 17:09
حزب الله

إسرائيل تعلن اغتيال أحد القياديين في حزب الله

2025-04-20 / 16:00
صورة من الأرشيف

إرتفاع حصيلة هجوم مسلح في وسط نيجيريا إلى 56…

2025-04-20 / 10:23
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

صديق ماكرون يعاقب الكابرانات.. فرنسا تجمّد مشروعاً استثمارياً ضخماً…

2025-04-19 / 21:47
شنقريحة وتبون

شنقريحة يطيح بأحد رجال تبون الأقوياء داخل قصر المرادية

2025-04-19 / 17:41
صوفيا الجزائرية

في قضية جديدة.. القضاء الفرنسي يستعد لمحاكمة المؤثرة الجزائرية…

2025-04-19 / 16:43
أبو عبيدة

أبو عبيدة: مقتل أحد المكلفين بتأمين المحتجز عيدان ألكسندر..…

2025-04-19 / 16:03
بوتين يعلن عن "هدنة مؤقتة" في أوكرانيا

بوتين يعلن عن “هدنة مؤقتة” في أوكرانيا

2025-04-19 / 15:33
روما.. انطلاق المحادثات النووية بين إيران وأمريكا

روما.. انطلاق المحادثات النووية بين إيران وأمريكا

2025-04-19 / 12:20
المكسيك تسجل أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية

المكسيك تسجل أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية

2025-04-19 / 09:35

‫15 تعليقات

  1. بعض الناس كيطلبو بالمساواة من منطلق حقوق الإنسان، ولكن هل كيتوافق هاد الشي مع الشريعة؟

    رد

  2. المساواة فالميراث يمكن تكون عادلة فبعض الحالات، ولكن واش تقدر تكون منطقية فالإسلام؟

    رد

  7. المجتمع المصري كيواجه تحديات دينية واجتماعية في هاد المواضيع، وهاد الجدل مشي ساهل.

    رد

  8. المرجعية الدينية في مصر قوية بزاف، وهاد الجدل كيبيّن كيفاش كتأثر على المجتمع.

    رد

  9. خاصنا نركزو على الحوار والاحترام المتبادل، حيث هاد المواضيع كيبقى فيها اختلاف

    رد

  11. المساواة فالميراث مسألة دينية قبل ما تكون قانونية، خاصنا نفهمو السياق الديني مزيان.

    رد

  13. خصنا نعرفو أن الميراث فالدين الإسلامي فيه حكمة، ولكن كيصادفو معاه تحديات مع العصر الحديث.

    رد

  14. المساواة فالميراث كيبقى موضوع حساس، ولكن خاصنا نكونو واعيين بالاختلافات الدينية.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى