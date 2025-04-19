شنقريحة يطيح بأحد رجال تبون الأقوياء داخل قصر المرادية
هبة بريس
تشهد رئاسة الجمهورية الجزائرية تصاعدًا لافتًا في حدة التوترات الداخلية، في ظل صراع متزايد بين أجنحة السلطة، خصوصًا مع تمدد نفوذ المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، الذي يبدو مصممًا على إبعاد المقربين من الرئيس عبد المجيد تبون من مواقع القرار داخل قصر المرادية، بعد أن تمكن سابقًا من تحجيم خصومه في المؤسستين العسكرية والدرك الجزائري.
إقالة محمد شفيق مصباح
ووسط هذا المشهد المتأزم، طفت إلى السطح إقالة محمد شفيق مصباح، المستشار الرئاسي المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب، بموجب مرسوم رئاسي صدر في 10 أبريل 2025.
ويُعرف مصباح بخلفيته الأمنية، حيث كان عقيدًا سابقًا في جهاز المخابرات، كما يُعد من الدائرة المقربة للجنرال المتقاعد محمد مدين، المعروف بلقب “توفيق”، حيث لعب دورًا بارزًا كمحرر لرسائله السياسية ومهندس مواقفه في مراحل حساسة من تاريخ البلاد.
وقبل توليه منصب المستشار، شغل مصباح إدارة “الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية”، وتعيينه لاحقًا في ديوان الرئاسة اعتُبر محاولة من جناح تبون لاحتواء شخصيات محسوبة على جناح “توفيق”، ضمن توازنات داخلية دقيقة.
تصدعات في النظام العسكري
وجاءت إقالة شفيق مصباح في سياق مشحون، يعكس تصدعات غير معلنة في دوائر الحكم، على خلفية ملفات داخلية وخارجية متشابكة.
وفي تعليق له، اعتبر المعارض السياسي محمد العربي زيتوت أن قرار الإبعاد لم يكن بيد تبون، بل فرضه الجناح الذي يقوده شنقريحة، الذي لا يزال يحتفظ بنفوذ واسع داخل جهاز الاستخبارات الخارجية.
شراء الذمم
وأضاف زيتوت أن تبون كان يسعى، من خلال الوكالة التي كان يترأسها مصباح، إلى استغلال أدوات النفوذ الدبلوماسي والإعلامي عبر شراء الذمم للتأثير على مواقف بعض الدول لصالح جناحه داخل السلطة، وهو ما فُهم على أنه محاولة لمواجهة الهيمنة المتزايدة لجناح شنقريحة.
ويأتي قرار الإطاحة بشفيق مصباح في هذا التوقيت في ظل الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر وفرنسا، والتي تضع الرئيس تبون في موقع ضعف، وتمنح خصومه داخل النظام هامش مناورة أوسع.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
35 تعليقات
اللي واقع خطر على استقرار البلاد
الوضع كيتجه لمزيد من الانغلاق
القصر ولاّ مسرح لصراعات عسكرية
ما بقات لا ديمقراطية لا شفافية
الجزائر محتاجة توازن بين السلط
الصراع بين العسكر والمدنيين واضح
ما بقاوش رجال دولة بقدر ما كاين رجالات مصالح
المؤسسات ولات تابعة للعسكر بشكل كامل
الشعب تايه وسط هاد الصراعات
البلاد ضايعة وسط هاد التناقضات
القصر الرئاسي ولاّ فارغ من النفوذ
قرارات فمكتب مظلم بلا رقابة
كل مسؤول ماشي فخط شنقريحة راه مهدد
تغييرات كيخليوها سياسية ولكن فيها رسائل أمنية
تصفية حسابات داخلية بلا رحمة
شنقريحة باغي يعزل تبون بلا ما يطيحو رسميا
شنقريحة كيتحكم فكل مفاصل الدولة
كاين تصفية مراكز النفوذ القديمة
تبون ولات عندو سلطة شكلية فقط
انقلاب ناعم داخل مؤسسات الدولة
كيتصرفو كأنهم فوق القانون والدستور
تبون كيبان ضعيف قدام القيادات العسكرية
القصر ما بقاش فيه غير الحكم بل حتى الرعب
التغيير الحقيقي ما غادي يجي من الداخل
رجال تبون كيسقطو واحد وراء الآخر
الوضع قابل للانفجار فأي لحظة
الجزائر غارقة فحرب مواقع داخلية
الصراع خدام باش يصفّو الأجنحة
الجيش خرج من دوره الدستوري
شنقريحة كيلعب الشطرنج فهاد الساحة
هاد القرار كيبيّن حجم التوتر فالنظام
صراع السلطة بدا كيبان للعلن
تبون ما بقات عندو لا سلطة لا قرار
المخابرات داخلة فكل صغيرة وكبيرة