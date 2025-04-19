أبو عبيدة: مقتل أحد المكلفين بتأمين المحتجز عيدان ألكسندر.. والأخير مصيره مجهول
هبة بريس – وكالات
أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسري لحركة “حماس” الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل العنصر المكلف بحماية الرهينة عيدان ألكسندر، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.
وقال المتحدث باسم “القسام”، أبو عبيدة، إن “مصير الأسير عيدان ألكسندر، وبقية المجاهدين الآسرين لا يزال مجهولاً”، مضيفا: “نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان”.
واتهم أبو عبيدة، “إسرائيل بالكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، وتزوير شهادات كاذبة لأسرى سابقين، بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم”، مؤكدا أن “حياة الأسرى في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
56 تعليقات
واش العالم باقي ما باغي يفيق من النعاس
السياسة ديال إسرائيل مبنية على الدم والتلفيق
الرهائن راه حتى هما فخطر بسبب غباء جيشهم
الأسرى ماشي أرقام فالإحصائيات راه أرواح
سلاح الإعلام خايب فإيدينهم أكثر من الصواريخ
هاد الشي كيأكد أن القصف ما كيرحم حد
الحقيقة ولات مدفونة تحت الأنقاض
العدو كيقلب الأمور لصالحو إعلاميا
الاحتلال كيتهم الآخرين بجرائم هو اللي دارها
الكذب الإعلامي ديال إسرائيل ما بقاوش كيخبعوه
أبو عبيدة عطى الصورة الحقيقية بلا تزويق
المقاومة كتحاول تدير المستحيل باش تحافظ على الأرواح
الجنود الإسرائيليين راه حتى هما ضحايا ديال حكومتهم
المجاهد مات وهو فمهمة إنسانية نبيلة
كل شي مباح فعيونهم باش يسكتو غزة
القسام كيبين حسن النية فمعاملة الأسرى
الهدف هو تشويه المقاومة وتبرئة الجيش ديالهم
الله يرحم المجاهد اللي كان كيحمي الأسير
المجاهدين كيواجهو طائرات بصدر عاري
القصف العشوائي كيدمر كل شي بلا تمييز
واش ما بقاوش عندهم قوانين الحرب
الناس خاصها تعرف الحقيقة من المصدر
القصف ما بقا كيخلي لا حي لا ميت
إسرائيل خاصها تحاسب على اللي كدير
كل شي كيتشوه تحت وابل من القنابل
كل كلمة من أبو عبيدة فيها رسائل قوية
الإعلام الصهيوني كيروج الأكاذيب بلا حشمة
الأسير ألكسندر فقد الحماية بسبب العدوان
كتائب القسام وضحات الصورة للعالم
حياة الأسرى فعلا فخطر كبير
الخطاب ديال أبو عبيدة داير صدًى كبير
إسرائيل كتستعمل الأكاذيب للتغطية على الإخفاقات
الاحتلال كيتفنن فخلق الأكاذيب كل مرة
القسام كيعطي نموذج مختلف لمعنى المقاومة
حتى الجنود ديالهم كيضحيو بيهم بلا رحمة
شهادة الأسرى السابقين كتخدم أجندة الاحتلال
كيسخفو علينا بكلام الإنسانية وهما كيدمروها
بزاف من الناس ما عارفينش أش واقع بصح
المجاهدين كيضحو باش ينقذو حتى الأعداء
إسرائيل كتحاول تغطي على قتلها لجنودها
الأسرى ماشي أوراق ضغط خاصهم معاملة إنسانية
الله يحفظ كل المظلومين من بطش الاحتلال
القصف اللي داروه هو سبب فقدان الأسرى
اللي كيوقع فعلا جريمة حرب بلا نقاش
أبو عبيدة كال الصح وكشف المستور
فكل مرة كيبان الوجه الحقيقي للاحتلال
اللي مات مات راجل وواقفو على مبدئه
واش باقي شي ضمير كيعيش وسط هاد الخراب
الحرب تجاوزات كل القوانين والأخلاقيات
الأسير اليوم ماشي فمأمن حتى عند آسرو
العالم ساكت على الجرائم اليومية فالقطاع
الحياة ديال أي إنسان وسط غزة ولات مهددة
حماية الأسرى ولات صعيبة وسط القصف
كتائب القسام كترد على الميدان وعلى الإعلام
ما كاين حتى مبرر للقصف فهاد الشكل