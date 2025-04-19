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أبو عبيدة
أبو عبيدة

أبو عبيدة: مقتل أحد المكلفين بتأمين المحتجز عيدان ألكسندر.. والأخير مصيره مجهول

19 أبريل، 2025 - 4:03 مساءً
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هبة بريس – وكالات

أ‌علنت “كتائب القسام”، الجناح العسري لحركة “حماس” الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل العنصر المكلف بحماية الرهينة عيدان ألكسندر، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال المتحدث باسم “القسام”، أبو عبيدة، إن “مصير الأسير عيدان ألكسندر، وبقية المجاهدين الآسرين لا يزال مجهولاً”، مضيفا: “نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان”.

واتهم أبو عبيدة، “إسرائيل بالكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، وتزوير شهادات كاذبة لأسرى سابقين، بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم”، مؤكدا أن “حياة الأسرى في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي”.

19 أبريل، 2025 - 4:03 مساءً
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