إسرائيل تعلن اغتيال أحد القياديين في حزب الله

هبة بريس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن اغتيال حسين علي نصر، نائب رئيس الوحدة 4400 في حزب الله اللبناني، وذلك عبر ضربة استخباراتية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.

وأوضح الجيش في بيانه أن نصر كان مسؤولاً عن تهريب الأسلحة والأموال إلى لبنان بهدف إعادة تعزيز القدرات العسكرية لحزب الله، حيث تعاون مع عملاء إيرانيين لتسهيل هذه العمليات، بما في ذلك عبر مطار بيروت الدولي.

كما أشار البيان إلى أن نصر كان يتواصل مع موظفين في المطار يعملون لصالح حزب الله ويساعدون في عمليات التهريب، بالإضافة إلى ترويجه لصفقات شراء الأسلحة وإشرافه على تعزيز التنظيمات الإرهابية.