المكسيك تسجل أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية
هبة بريس – وكالات
أكدت وزارة الصحة المكسيكية أمس الجمعة اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بداء النغف الذي يصيب الجلد والناجم عن ذبابة الحلزونية .
وقالت الوزارة إن الحالة لامرأة (77 عامًا) من بلدة أكاكوياجوا بولاية تشياباس الجنوبية. وذكرت السلطات أن حالتها مستقرة وتتلقى علاجا بالمضادات الحيوية.
وداء النغف هو عدوى طفيلية تحدث عندما تغزو يرقات من أنواع مختلفة من الذباب الجروح المفتوحة، وتتغذى على الأنسجة الحية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
30 تعليقات
مرض خطير يستدعي المزيد من التوعية الصحية.
داء النغف نادر لكنه خطير إذا لم يُعالج بسرعة.
نتمنى ألا تنتشر العدوى في مناطق أخرى.
النظافة البيئية تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية.
مهم أن نعرف أعراض المرض وكيفية الوقاية منه.
يجب متابعة الحالة لمعرفة تطورات المرض.
أمر مقلق، خصوصًا للمسنين وأصحاب المناعة الضعيفة.
شكرًا للسلطات على الشفافية في الإعلان عن الحالة.
نتمنى ألا تتحول هذه الحالة إلى بؤرة وبائية.
كيف يتم علاج هذا النوع من العدوى بالتحديد؟
الله يشافيها ويعافي الجميع من كل داء.
الوقاية خير من العلاج في مثل هذه الحالات.
خطورة الطفيليات تتضاعف مع ضعف الخدمات الصحية.
داء مقزز فعلاً ويحتاج إلى وعي صحي كبير.
الأمر يتطلب دعمًا دوليًا لمكافحة الحشرات الناقلة.
يجب مراقبة مثل هذه الحالات لتفادي انتشارها.
نحتاج إلى جهود مشتركة للحد من هذه الإصابات.
نرجو من السلطات المكسيكية اتخاذ تدابير وقائية صارمة.
يبدو أن مناطق الجنوب بالمكسيك تعاني صحياً.
يجب تعزيز حملات الوقاية والنظافة الشخصية.
ذبابة الحلزونية تُعتبر من أخطر الحشرات في بعض المناطق.
المرأة المسنة تحتاج رعاية خاصة في هذا الوضع.
التشخيص المبكر ينقذ الأرواح في حالات كهذه.
الأمراض الطفيلية تستهدف المجتمعات الضعيفة صحيًا.
أمراض الطفيليات عادت بقوة في السنوات الأخيرة.
دور الإعلام ضروري في نشر التوعية حول النغف.
هل هناك لقاح أو تطعيم ضد هذا النوع من العدوى؟
هل يمكن أن ينتقل هذا المرض إلى دول أخرى؟
ذبابة واحدة قد تسبب كارثة صحية في بعض الحالات.