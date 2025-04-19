المكسيك تسجل أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية

هبة بريس – وكالات

أكدت وزارة الصحة المكسيكية أمس الجمعة اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بداء النغف الذي يصيب الجلد والناجم عن ذبابة الحلزونية .

وقالت الوزارة إن الحالة لامرأة (77 عامًا) من بلدة أكاكوياجوا بولاية تشياباس الجنوبية. وذكرت السلطات أن حالتها مستقرة وتتلقى علاجا بالمضادات الحيوية.

وداء النغف هو عدوى طفيلية تحدث عندما تغزو يرقات من أنواع مختلفة من الذباب الجروح المفتوحة، وتتغذى على الأنسجة الحية.