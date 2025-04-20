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صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

إرتفاع حصيلة هجوم مسلح في وسط نيجيريا إلى 56 قتيلا

20 أبريل، 2025 - 10:23 صباحًا
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هبة بريس

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف ولاية بينو وسط نيجيريا، إلى 56 قتيلاً، بحسب ما أكده مسؤول في مكتب الحاكم، اليوم السبت، في تحديث جديد للحصيلة السابقة التي بلغت 17 قتيلاً فقط.

وأوضح المستشار الإعلامي سولومون يوربيف، في تصريح نقلته وكالة “فرانس برس”، أن الحصيلة الجديدة جاءت بعد زيارة ميدانية أجراها حاكم الولاية، هياسينث آليا، إلى موقع الهجوم الذي وقع يوم الخميس.

ويعد هذا الهجوم جزءاً من موجة عنف دامية تضرب مناطق الوسط النيجيري، حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في هجومين منفصلين خلال أقل من أسبوعين بولاية بلاتو المجاورة، ما يعكس تصاعد التوترات الطائفية والعرقية في المنطقة.

20 أبريل، 2025 - 10:23 صباحًا
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