صديق ماكرون يعاقب الكابرانات.. فرنسا تجمّد مشروعاً استثمارياً ضخماً في الجزائر
هبة بريس
تبدو مؤشرات سياسة العقوبات التي لوّح بها عدد من الوزراء في حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بدأت في التبلور، حيث تم تجميد مشروع استثماري فرنسي كان من المزمع إطلاقه في الجزائر.
ويتعلق الأمر بإلغاء زيارة مدير شركة فرنسية للنقل البحري إلى الجزائر، بحسب ما أورده بيان صادر عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
استمرار الأزمة بين الجزائر وفرنسا
القرار، الذي اتخذ بتوجيه واضح من السلطات الفرنسية، يأتي كرد فعل على الخطوات الأخيرة التي اتخذها النظام العسكري الجزائري ضد باريس، مما يعكس تصعيدًا في التوترات الدبلوماسية واستمرار الأزمة بين البلدين في غياب أي بوادر للتهدئة أو عودة العلاقات إلى طبيعتها.
ووفقًا لوسائل إعلام جزائرية مقربة من السلطة، فإن الشخصية المعنية بالمشروع هي رجل الأعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادة، أحد المقربين من الرئيس ماكرون، والذي قرر إلغاء مشروعه الاستثماري في الجزائر.
تدخل الرئيس الفرنسي
المصادر نفسها أشارت إلى أن تدخلًا مباشرًا من الرئيس الفرنسي أدى إلى تجميد أي شراكة اقتصادية مع الجزائر في ظل الظروف الحالية التي تطبعها أزمة دبلوماسية متفاقمة.
وفي سياق متصل، كشف ميشال بيساك، رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية، أن الزيارة الملغاة كانت مخصصة لإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في موانئ جزائرية، غير أن القرار أُلغي في اللحظات الأخيرة، عشية موعد الزيارة.
وجاء هذا التوتر بالتزامن مع خطوة تصعيدية اتخذها الرئيس ماكرون يوم الثلاثاء الماضي، تمثلت في طرد 12 موظفًا قنصليًا جزائريًا، في رد مماثل على إجراء سابق من الجزائر، كما تم استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
37 تعليقات
الجزائر كتخسر حلفاءها وحدة بوحدة
فرنسا بدات كتعرف مع من كتتعامل
السياسة الفرنسية ولات أكثر حذرا مع الجزائر
من حق فرنسا توقف مشاريعها فوسط هاد الغموض
كاين بوادر عزلة اقتصادية حقيقية
تصرف ماكرون فيه رسالة لأوروبا كاملة
رد فعل قوي من فرنسا على التصرفات الأخيرة
القرار الفرنسي ضربة موجعة للكابرانات
استثمار ضخم طار بسبب العناد والتعنت
تجميد المشروع رسالة سياسية واضحة
الجزائر ضيعات فرص كثيرة بسبب العناد
السياسة بالمعاملة ماشي بالشعارات
مكاينش ثقة فالنظام الجزائري من بعد دابا
خطوة كتحمل أبعاد اقتصادية وسياسية
الكابرانات كيدفعو ثمن السياسات الفاشلة
ماكرون دارها بطريقة ذكية وبلا ضجيج
الجزائر خاصها تراجع أولوياتها
فرنسا عاقت باللعب المزدوج ديال النظام
انقلاب عسكري يلوح في الافق،على المغرب أن يكون يقضا.
الشعب الجزائري هو اللي كيدفع الثمن
المستقبل الاستثماري فالجزائر ولى مهدد
الغضب الفرنسي واضح فهاد القرار
فرنسا كتحسب خطواتها بدقة
العلاقات بين البلدين داخلة فمرحلة جديدة
الكابرانات ما بقاوش عندهم حلفاء حقيقيين
النظام الجزائري خاصو يعيد النظر فخطابو
بزاف ديال المستثمرين بداو كيراجعو قراراتهم
الوضع ففرنسا والجزائر ولى متوتر بزاف
خطوة كتحرج النظام قدام الشعب
تجميد الاستثمار غادي يأثر على اقتصاد الجزائر
فرنسا كتحمي مصالحها وخلاص
صدق من قال: طريق الكابرانات كحلة
النظام الجزائري خسر ثقة شركائه
البلاد غادية فالخسارة الاقتصادية
فرنسا كتحمي رجال الأعمال ديالها من المجازفة
السياسة العدوانية ديال النظام رجعات عليه