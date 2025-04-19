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روما.. انطلاق المحادثات النووية بين إيران وأمريكا

روما.. انطلاق المحادثات النووية بين إيران وأمريكا

19 أبريل، 2025 - 12:20 مساءً
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هبة بريس – وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، السبت، بدء المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في روما بوساطة سلطنة عُمان.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني قبل دقائق من حضوره المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء، بأن مباحثات عراقجي وتاجاني تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال عراقجي، الجمعة، في ختام زيارته إلى موسكو: “روما ليست المضيفة للمحادثات، بل هي مكان المحادثات، وستظل حكومة سلطنة عُمان هي المضيفة للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة”.

وأكد عراقجي أننا سنكون حاضرين في المكان الذي يحدده المضيف، وقال: “واجب الوساطة وإقامة التواصل غير المباشر يبقى على عاتق وزير الخارجية العُماني وحكومة هذا البلد”.

وكان عراقجي والموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف باشرا المحادثات بشأن ملف إيران النووي الذي يثير التوتر بين طهران وبلدان غربية، في عُمان يوم 12 أبريل.

19 أبريل، 2025 - 12:20 مساءً
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