الهند.. مصرع 11 شخصا في حادث إنهيار مبنى سكني بنيودلهي

هبة بريس

لقي 11 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال مصرعهم أمس السبت في نيودلهي، بعد انهيار مبنى سكني في ضواحي العاصمة الهندية، وذلك وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن السلطات.

ووقع الحادث في وقت باكر جدا أمس السبت في منطقة بشمال شرق نيودلهي. وبحثت فرق الإنقاذ بين الأنقاض طوال اليوم.

وذكرت وسائل اعلام محلية أنّ فرق الإنقاذ انتشلت أحد عشر شخصا على قيد الحياة، بينما أعلِنت وفاة أحد عشر آخرين.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه “حزين للخسائر في الأرواح”.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن المبنى المكون من أربع طبقات “انهار مثل بيت من ورق”.

وتم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مستشفى قريب، حيث يتلقى خمسة منهم العلاج، فيما تمكن الستة الآخرون من العودة إلى منازلهم بعد تلقي العلاج.

وأمرت رئيسة وزراء ولاية دلهي ريكا جوبتا بإجراء تحقيق، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن المأساة.