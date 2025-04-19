close button
بوتين يعلن عن "هدنة مؤقتة" في أوكرانيا
فلاديمير بوتين

بوتين يعلن عن “هدنة مؤقتة” في أوكرانيا

19 أبريل، 2025 - 3:33 مساءً
44

هبة بريس – وكالات

أعلنت روسيا، السبت، عن هدنة في شرق أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.

وأفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح في شرق أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان إن الجانب الروسي “سيوقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل حتى يوم 21 أبريل”.

وأضاف بيان الكرملين: “نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل”.

وشدد البيان على أنه “على قواتنا الاستعداد لصدّ أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا”.

ونقل البيان عن بوتين قوله: “أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية”.

وأكد بوتين أن “روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا”.

19 أبريل، 2025 - 3:33 مساءً
44

مقالات ذات صلة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

صديق ماكرون يعاقب الكابرانات.. فرنسا تجمّد مشروعاً استثمارياً ضخماً…

2025-04-19 / 21:47
شنقريحة وتبون

شنقريحة يطيح بأحد رجال تبون الأقوياء داخل قصر المرادية

2025-04-19 / 17:41
صوفيا الجزائرية

في قضية جديدة.. القضاء الفرنسي يستعد لمحاكمة المؤثرة الجزائرية…

2025-04-19 / 16:43
أبو عبيدة

أبو عبيدة: مقتل أحد المكلفين بتأمين المحتجز عيدان ألكسندر..…

2025-04-19 / 16:03
روما.. انطلاق المحادثات النووية بين إيران وأمريكا

روما.. انطلاق المحادثات النووية بين إيران وأمريكا

2025-04-19 / 12:20
المكسيك تسجل أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية

المكسيك تسجل أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية

2025-04-19 / 09:35
الجزائر ومالي

الأزمة مع مالي تتصاعد.. الجزائر تستعد لاستقبال معارضين للنظام…

2025-04-18 / 16:52
شنقريحة وتبون

بعد فضيحة النظام العسكري بفرنسا… معارض جزائري يتوقع انقلاب…

2025-04-18 / 14:38
مواطن غزاوي يرد على التطاول الجزائري على الملك بباريس

مواطن غزاوي يرد على التطاول الجزائري على الملك بباريس

2025-04-18 / 10:10
غزة.. مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية

غزة.. مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة…

2025-04-18 / 09:40

‫44 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى