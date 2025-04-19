بوتين يعلن عن “هدنة مؤقتة” في أوكرانيا
هبة بريس – وكالات
أعلنت روسيا، السبت، عن هدنة في شرق أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.
وأفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح في شرق أوكرانيا.
وقال الكرملين في بيان إن الجانب الروسي “سيوقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل حتى يوم 21 أبريل”.
وأضاف بيان الكرملين: “نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل”.
وشدد البيان على أنه “على قواتنا الاستعداد لصدّ أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا”.
ونقل البيان عن بوتين قوله: “أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية”.
وأكد بوتين أن “روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
44 تعليقات
كيفاش تكون هدنة والناس باقي كيموتو
السلام الحقيقي محتاج نية مش إعلانات
الحرب طوّلات بزاف والشعوب هي لي كتعاني
الهدنة مؤقتة ولكن الدماء سالت بما فيه الكفاية
الغرب وروسيا كيتصارعو والشعوب كتخلص
روسيا وأوكرانيا خاصهم يفكرو فالشعوب
كل طرف كيربح وقت على ظهر الشعب
لا بوتين لا زيلينسكي قادرين يوقفو النزيف بوحدهم
خاص الإرادة السياسية قبل أي هدنة
هدنة إعلامية أكتر منها واقعية
كل لحظة هدوء كتساوي أرواح تنجات
الهدنة بلا حل جذري مجرد تأجيل للكارثة
روسيا كتحاول تظهر بالوجه المسالم
الحرب فاشلة من كل الجوانب
الهدنة فرصة لكن واش غادي تلتزم بها الأطراف
بوتين كيلعب بورقة الوقت والسياسة
الحرب ولات استنزاف للطرفين
كل مرة هدنة وكل مرة قصف جديد
الحرب ولاّت لعبة مصالح بين الكبار
أوروبا كتعاني اقتصاديا من الحرب
السلام محتاج شجاعة مش تكتيك
الشعب الروسي حتى هو تعبان من هاد الوضع
خاصهم يوقفو نزيف الحرب بلا شروط
خاصهم يحطو السلاح ويفكرو فالمستقبل
بوتين كيعرف يتحكم فالساحة السياسية
بوتين كيدير حسابات ديالو بهدوء
ما بقات حتى جهة تقدر تفرض حل عادل
خاص الضمير العالمي يتحرك قبل فوات الأوان
الهدنة خاصها تكون نهائية ماشي مسكن
خاص مفاوضات حقيقية ماشي هدن وقتية
الحرب ما عمرها كانت حل لأي نزاع
روسيا كتجرب كل الأوراق باش تحقق أهدافها
خاص يسمعو لصوت العقل ماشي صوت السلاح
الهدنة مزيانة غير إلا كان وراها سلام
الهدنة كتبرد الوضع ولكن ما كتداويش الجرح
خاص ضمانات حقيقية ماشي كلام في الإعلام
أوكرانيا خاصها ترد بحذر على المبادرة
كيتكلمو على هدنة والعقوبات مستمرة
هدنة اليوم قصف غدا
كيبان أن بوتين باغي يخف الضغط مؤقتا
خاص الأمم المتحدة تكون طرف مراقب حقيقي
الشعب الأوكراني هو الضحية الأكبر
الهدنة محتاجة مراقبة دولية حقيقية