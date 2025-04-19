بوتين يعلن عن “هدنة مؤقتة” في أوكرانيا

هبة بريس – وكالات

أعلنت روسيا، السبت، عن هدنة في شرق أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.

وأفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح في شرق أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان إن الجانب الروسي “سيوقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل حتى يوم 21 أبريل”.

وأضاف بيان الكرملين: “نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل”.

وشدد البيان على أنه “على قواتنا الاستعداد لصدّ أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا”.

ونقل البيان عن بوتين قوله: “أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية”.

وأكد بوتين أن “روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا”.