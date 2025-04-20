حجز طن من السردين غير المصرح به بميناء آسفي
هبة بريس – آسفي
تمكنت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء آسفي، مساء يوم الجمعة الماضي 18 أبريل، من حجز نحو طن من سمك السردين الذي لم يتم التصريح به من قبل أحد مراكب الصيد الساحلي.
وبإشراف من مندوب الصيد البحري، تم عرض الكمية المحجوزة للبيع في المزاد العلني، على أن تؤول عائداتها إلى خزينة الدولة، وذلك في إطار مكافحة هذه التجاوزات.
ويواجه المركب المتورط عقوبات في إطار مسطرة الصلح.
ويذكر أن مركبًا آخر تم ضبطه في وقت سابق وهو يهرّب أكثر من 600 كيلوغرام من سمك السردين دون المرور بمركز الفرز أو التصريح الإجباري، مما أدى إلى تغريمه بسبب التصريح المغلوط.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
29 تعليقات
خاص تكون مراقبة مستمرة فالموانئ
اللي خدام بالحلال خاصو يتحمى
اللهم بارك فعينين المراقبة اللي كشفوهم
فين هي المسؤولية والضمير المهني؟
علاش كيتصرفو فخيرات البحر بهاد الطريقة؟
شحال من مركب كيدير نفس الشي وما كيتشدش
تحية للسلطات اللي خدامة بإخلاص
هادشي كيساهم فغلاء الأسعار
اللي دار شي حاجة خاصو يخلصها
اللي ما كيصرحش بالصيد خاصو العقوبة
السردين راه من حق الشعب كامل
ماشي معقول يتهرب طن ديال السردين
هادشي راه سرقة قدام عينينا
خصنا نزّكو المهنة وننقيوها من هاد التصرفات
اللي كيغش خاصو العقاب بلا رحمة
خاص يتشددو القوانين باش كلشي يتردع
واش كايتحسبو المغاربة ما عارفين والو؟
البيع فالمزاد أحسن حل باش ما يضيعش السمك
لي تهرب خاصو يتعاقب باش يكون عبرة لشي وحدين آخرين.
كنتمناو يتعمم هاد النوع من المراقبة فكل الموانئ
خاص الدولة تزيد فالمراقبة وتستعمل التكنولوجيا فالتتبع ديال المراكب
فين هو الضمير المهني؟ راه البحر فيه الخير ولكن خاصو يتقسم بعدالة.
السردين ماخاصوش يمشي السوق السوداء، خاصو يدخل فالإحصائيات ديال الدولة.
علاش كيخليو المركب يرجع يصيد من بعد؟ خاص المنع حتى كيصلح الوض
الميناء خاصو يكون مراقب 24/24، راه بزاف ديال الخروقات كتوقع.
يلا كانت العقوبات صارمة، غادي كلشي يحترم القانون.
تحية لرجال المراقبة لي قامو بالواجب ديالهم.
السردين راه رزق الشعب، ماشي غير شي واحد يدير فيه ما بغا.
هاذ الشي خطير، خاص المراقبة تكون كثر فالموانئ باش مايبقاش التهريب.