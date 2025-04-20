حجز طن من السردين غير المصرح به بميناء آسفي

هبة بريس – آسفي

تمكنت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء آسفي، مساء يوم الجمعة الماضي 18 أبريل، من حجز نحو طن من سمك السردين الذي لم يتم التصريح به من قبل أحد مراكب الصيد الساحلي.

وبإشراف من مندوب الصيد البحري، تم عرض الكمية المحجوزة للبيع في المزاد العلني، على أن تؤول عائداتها إلى خزينة الدولة، وذلك في إطار مكافحة هذه التجاوزات.

ويواجه المركب المتورط عقوبات في إطار مسطرة الصلح.

ويذكر أن مركبًا آخر تم ضبطه في وقت سابق وهو يهرّب أكثر من 600 كيلوغرام من سمك السردين دون المرور بمركز الفرز أو التصريح الإجباري، مما أدى إلى تغريمه بسبب التصريح المغلوط.