close button
صوفيا الجزائرية
صوفيا الجزائرية

في قضية جديدة.. القضاء الفرنسي يستعد لمحاكمة المؤثرة الجزائرية صوفيا بلمان

19 أبريل، 2025 - 4:43 مساءً
0

هبة بريس

استدعى مكتب النائب العام في مدينة ليون الفرنسية، المؤثرة الجزائرية صوفيا بلمان، للتحقيق معها، وفق ما أفادت به صحيفة “لوباريزيان” نقلاً عن مصدر قضائي.

الصحيفة أوضحت أن بلمان عبّرت بصوت مرتفع عن غضبها بعد جلسة استماع عقدت لها في محكمة الجنايات بليون، ما أحدث حالة من الفوضى في القاعة وجذب انتباه الحضور من محامين وزوار ورجال شرطة.

وفي خضم الفوضى، حاولت شرطية تهدئة الوضع، إلا أن بلمان دفعتها بقوة مرتين، وقد تم توثيق الحادثة بمقطع فيديو انتشر لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبناءً على ذلك، رفعت الشرطية شكوى ضدها، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق في قضية “عنف متعمد ضد موظف عمومي أثناء تأدية مهامه”.

وفي نفس اليوم، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ في حق صوفيا بلمان، بعد إدانتها بتهديد معارضين للنظام الجزائري بالقتل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما شمل الحكم إلزامها بأداء 200 ساعة من الخدمة المجتمعية، ومنعها من استخدام تطبيقي فيسبوك وتيك توك لمدة ستة أشهر، علماً أن بلمان، البالغة من العمر 54 عاماً، لا تمارس أي عمل حاليًا.

 

19 أبريل، 2025 - 4:43 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

صديق ماكرون يعاقب الكابرانات.. فرنسا تجمّد مشروعاً استثمارياً ضخماً…

2025-04-19 / 21:47
شنقريحة وتبون

شنقريحة يطيح بأحد رجال تبون الأقوياء داخل قصر المرادية

2025-04-19 / 17:41
أبو عبيدة

أبو عبيدة: مقتل أحد المكلفين بتأمين المحتجز عيدان ألكسندر..…

2025-04-19 / 16:03
بوتين يعلن عن "هدنة مؤقتة" في أوكرانيا

بوتين يعلن عن “هدنة مؤقتة” في أوكرانيا

2025-04-19 / 15:33
روما.. انطلاق المحادثات النووية بين إيران وأمريكا

روما.. انطلاق المحادثات النووية بين إيران وأمريكا

2025-04-19 / 12:20
المكسيك تسجل أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية

المكسيك تسجل أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية

2025-04-19 / 09:35
الجزائر ومالي

الأزمة مع مالي تتصاعد.. الجزائر تستعد لاستقبال معارضين للنظام…

2025-04-18 / 16:52
شنقريحة وتبون

بعد فضيحة النظام العسكري بفرنسا… معارض جزائري يتوقع انقلاب…

2025-04-18 / 14:38
مواطن غزاوي يرد على التطاول الجزائري على الملك بباريس

مواطن غزاوي يرد على التطاول الجزائري على الملك بباريس

2025-04-18 / 10:10
غزة.. مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية

غزة.. مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة…

2025-04-18 / 09:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى