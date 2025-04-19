في قضية جديدة.. القضاء الفرنسي يستعد لمحاكمة المؤثرة الجزائرية صوفيا بلمان

هبة بريس

استدعى مكتب النائب العام في مدينة ليون الفرنسية، المؤثرة الجزائرية صوفيا بلمان، للتحقيق معها، وفق ما أفادت به صحيفة “لوباريزيان” نقلاً عن مصدر قضائي.

الصحيفة أوضحت أن بلمان عبّرت بصوت مرتفع عن غضبها بعد جلسة استماع عقدت لها في محكمة الجنايات بليون، ما أحدث حالة من الفوضى في القاعة وجذب انتباه الحضور من محامين وزوار ورجال شرطة.

وفي خضم الفوضى، حاولت شرطية تهدئة الوضع، إلا أن بلمان دفعتها بقوة مرتين، وقد تم توثيق الحادثة بمقطع فيديو انتشر لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبناءً على ذلك، رفعت الشرطية شكوى ضدها، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق في قضية “عنف متعمد ضد موظف عمومي أثناء تأدية مهامه”.

وفي نفس اليوم، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ في حق صوفيا بلمان، بعد إدانتها بتهديد معارضين للنظام الجزائري بالقتل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما شمل الحكم إلزامها بأداء 200 ساعة من الخدمة المجتمعية، ومنعها من استخدام تطبيقي فيسبوك وتيك توك لمدة ستة أشهر، علماً أن بلمان، البالغة من العمر 54 عاماً، لا تمارس أي عمل حاليًا.