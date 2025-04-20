إصابات متفاوتة في حادث حافلة على طريق الجديدة-الوليدية

تحولت رحلة مجموعة من النساء من سايس إلى حادث مفاجئ على الطريق بين الجديدة والوليدية، حيث انقلبت الحافلة التي كانت تقلّهن عند النقطة الكيلومترية الفونصوة، قرب مقهى “ألباتروس” على بعد 23 كيلومترًا جنوب الجديدة. وقع الحادث في حوالي الساعة الثانية من بعد زوال يوم الأحد، بعدما فقد السائق السيطرة على الحافلة.

لحسن الحظ، نجا السائق من الحادث دون إصابات، بينما تعرضت الراكبات لإصابات متفاوتة، تراوحت بين كسور ورضوض خفيفة. تم نقل سيدة حامل أصيبت بكسر مركب إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، في حين أفاد جلال أصباغي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، أن حالة إحدى المصابات كانت خطيرة، وتم نقلها إلى قسم العناية المركزة. كما تم نقل مصابة أخرى لاستعادة وعيها، بينما أصيب ثلاثة أطفال بجروح طفيفة.

وقد تم استنفار 7 سيارات إسعاف تابعة للجماعات الترابية سيدي عابد، مولاي عبدالله، أولاد عيسى، والمكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى سيارتين للوقاية المدنية. كما تم تجنيد طاقم طبي يتكون من طبيبين للمستعجلات وخمسة أطباء متخصصين.

فتح الدرك الملكي تحقيقًا حول ملابسات الحادث، الذي أعاد إثارة النقاش حول ضرورة تسريع إصلاح وتوسعة الطريق الرابط بين الوليدية والجرف الأصفر. وقد تم التنبيه إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع بدلًا من تأجيله لثلاث سنوات، في حين تم إصلاح مقاطع أخرى من نفس الطريق الجهوية 301 بين آسفي والوليدية في فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز الثمانية أشهر.