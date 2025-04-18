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مرتيل.. حادث سير بحي الأغرّاس بسبب السرعة المفرطة

مرتيل.. حادث سير بحي الأغرّاس بسبب السرعة المفرطة

18 أبريل، 2025 - 5:56 مساءً
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هبة بريس

شهد حي الأغرّاس بمدينة مرتيل، حادثة سير خطيرة نجمت عن انحراف دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) واصطدامها بعربة تحمل لوحة ترقيم أجنبية.

وحسب شهود عيان، فإن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي وراء فقدان سائق الدراجة النارية السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها المباشر بالعربة.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بجروح متفاوتة الخطورة، مما استدعى تدخّل عناصر الوقاية المدنية التي قامت بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى

وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

18 أبريل، 2025 - 5:56 مساءً
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