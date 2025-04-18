مرتيل.. حادث سير بحي الأغرّاس بسبب السرعة المفرطة
هبة بريس
شهد حي الأغرّاس بمدينة مرتيل، حادثة سير خطيرة نجمت عن انحراف دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) واصطدامها بعربة تحمل لوحة ترقيم أجنبية.
وحسب شهود عيان، فإن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي وراء فقدان سائق الدراجة النارية السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها المباشر بالعربة.
وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بجروح متفاوتة الخطورة، مما استدعى تدخّل عناصر الوقاية المدنية التي قامت بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى
وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
40 تعليقات
من أمن العقوبة أساء التصرف.
التريبورتور يُستخدم في غير ما صُمم له.
الفوضى تسيطر على النقل الحضري.
سائقو التريبورتور في حاجة إلى تكوين قانوني.
يجب إخضاع التريبورتور للفحص التقني.
الحياد عن السرعة القانونية جريمة في حد ذاتها.
الحوادث تتكرر بسبب الاستهتار بالقانون.
المدينة تحتاج إلى مراقبة مرورية دائمة.
يجب سحب هذه المركبات من الأحياء السكنية.
مشاهد مؤلمة تتكرر يوميا.
ثقافة السير منعدمة لدى البعض.
أين حملات التوعية والتحسيس؟
نأمل في شفاء المصاب.
مستشفياتنا تعج بضحايا الطرق.
مزيد من الرقابة يقلل من هذه الحوادث.
الشوارع لم تعد آمنة للمارة.
نطالب بتشديد العقوبات على المتهورين.
هذه الحوادث تؤلمنا كمجتمع.
نطالب بتقنين استخدام التريبورتور.
الحزم في تطبيق القانون هو الحل.
السرعة المفرطة سبب رئيسي للحوادث.
التحقيق يجب أن يكون دقيقا ومهنيا.
يجب فرض رخصة قيادة خاصة لهذه المركبات.
وجب تحديد السرعة داخل الأحياء السكنية.
إلى متى نظل نرى مثل هذه المآسي؟
يجب تنظيم حركة المرور بشكل أفضل.
أين هي المراقبة الطرقية؟
السلامة الطرقية مسؤولية الجميع.
التكوين الإجباري للسائقين بات ضرورة.
كلنا مسؤولون عن الأمن الطرقي.
للأسف ننتظر الكوارث للتحرك.
تحسيس الشباب بأهمية احترام قوانين السير أمر عاجل.
الحذر ينقذ الأرواح.
نحتاج إلى بنية تحتية تراعي كل أنواع المركبات.
تعليم قواعد السير ضرورة ملحة.
التريبورتور صار خطرا متنقلا في شوارعنا.
كل مخالفة صغيرة قد تنتهي بكارثة.
هذه المركبات تتسبب في فوضى حقيقية.
السلامة أولا وأخيرا.