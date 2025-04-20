شيشاوة.. نهاية مأساوية لزوجة لم تحتمل فراق شريك حياتها
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في دوار أسكا الشرفاء التابع لجماعة تمزكدوين بإقليم شيشاوة، بالقرب من مدينة إمنتانوت، خيّم الحزن نهاية الأسبوع ، بعد وقوع فاجعة إنسانية مؤلمة راحت ضحيتها سيدة في الأربعين من عمرها، وُجدت جثتها معلقة بحبل داخل منزل مهجور غير بعيد عن مقر سكنها.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الهالكة، وهي امرأة متزوجة، عُثر عليها جثة هامدة وهي معلقة بحبل ملفوف على عنقها، مما يرجح أنها أقدمت على الانتحار، في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحقيق والتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
مصادر محلية أفادت أن الهالكة كانت تمر بظروف نفسية صعبة، خاصة بعد وفاة زوجها في حادث سير مأساوي قبل أسابيع، مما قد يكون قد ساهم في تدهور حالتها النفسية والإقدام على وضع حد لحياتها بهذا الشكل المأساوي .
وقد باشرت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، مدعومة بعناصر الوقاية المدنية، إجراءات المعاينة بعين المكان فور إشعارها بالحادث، قبل أن يتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمراكش، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، لإخضاعه للتشريح الطبي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
الله يلطف بينا، راه القلب ما كيتحملش بعض الصدمات.
الفراق صعيب ولكن خاص الصبر والإيمان بالقضاء والقدر.
الله يرحمها ويصبر عائلتها فهاد المحنة الكبيرة.
هادشي كيألم بزاف، الله يعاون كل واحد مفارق حبابو.
قصص بحال هادي كتحرك القلب وكتبكي الحجر.
خاص يكون دعم نفسي فالمدن والقرى للناس لي كيعيشو هاد المآسي.
المجتمع خاصو يوعى ويهضر على الصحة النفسية.
الفقد كيكون سبب فآلام كبيرة وممكن يوصل لهاد النهايات.
الله يرزقنا الصبر ويبعد علينا الحزن والمآسي.
الناس خاصهم يكونو حدانا فهاد اللحظات الصعيبة.
الحياة فيها تجارب قاسية ولكن خاص نتشبثو بالأمل.
هدي رسالة لكل واحد كيعاني بوحدو، هضر وطلب المساعدة.
الناس ولات كتخزن الألم فداخلها حتى كينفجر بها.
الزوجة كانت مخلصة ومربوطة براجلها بزاف، الله يرحمهم بجوج.
الحب الحقيقي كيبان فهاد المواقف اللي كتقطع القلب.
معلقة بحبل في بيت مهجور بعيداً عن مكان سكناها ، وإذا انتحرت هذه السيدة صحيح ولماذا لم تنتحر في بيتها بالخصوص
أرجو من السلطات المغربية التحقيق جيداً في الموضوع وأنا أشك في إدراج هذه السيدة إلى هذا المكان المهجور وحدث شيء ما وتمت تصفيتها وقد لاحظنا كثرة الانتحار بهذه الطريقة بين الفينة والأخرى كثيرا في المغرب ودائماً نسمع وجدنا الجثة معلقة ، وأنا على يقين تام أن هناك أشخاص يلجأون إلى هذه الحيل لطمس جرائمهم من أجل الورث أو أشياء أخرى وهادشي بزاف
خاصنا نوقفو مع بعضياتنا ونعرفو قيمت الحياة.