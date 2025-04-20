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شيشاوة.. نهاية مأساوية لزوجة لم تحتمل فراق شريك حياتها

شيشاوة.. نهاية مأساوية لزوجة لم تحتمل فراق شريك حياتها

20 أبريل، 2025 - 6:49 مساءً
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هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في دوار أسكا الشرفاء التابع لجماعة تمزكدوين بإقليم شيشاوة، بالقرب من مدينة إمنتانوت، خيّم الحزن نهاية الأسبوع ، بعد وقوع فاجعة إنسانية مؤلمة راحت ضحيتها سيدة في الأربعين من عمرها، وُجدت جثتها معلقة بحبل داخل منزل مهجور غير بعيد عن مقر سكنها.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الهالكة، وهي امرأة متزوجة، عُثر عليها جثة هامدة وهي معلقة بحبل ملفوف على عنقها، مما يرجح أنها أقدمت على الانتحار، في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحقيق والتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

مصادر محلية أفادت أن الهالكة كانت تمر بظروف نفسية صعبة، خاصة بعد وفاة زوجها في حادث سير مأساوي قبل أسابيع، مما قد يكون قد ساهم في تدهور حالتها النفسية والإقدام على وضع حد لحياتها بهذا الشكل المأساوي .

وقد باشرت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، مدعومة بعناصر الوقاية المدنية، إجراءات المعاينة بعين المكان فور إشعارها بالحادث، قبل أن يتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمراكش، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، لإخضاعه للتشريح الطبي.

20 أبريل، 2025 - 6:49 مساءً
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‫17 تعليقات

  16. معلقة بحبل في بيت مهجور بعيداً عن مكان سكناها ، وإذا انتحرت هذه السيدة صحيح ولماذا لم تنتحر في بيتها بالخصوص
    أرجو من السلطات المغربية التحقيق جيداً في الموضوع وأنا أشك في إدراج هذه السيدة إلى هذا المكان المهجور وحدث شيء ما وتمت تصفيتها وقد لاحظنا كثرة الانتحار بهذه الطريقة بين الفينة والأخرى كثيرا في المغرب ودائماً نسمع وجدنا الجثة معلقة ، وأنا على يقين تام أن هناك أشخاص يلجأون إلى هذه الحيل لطمس جرائمهم من أجل الورث أو أشياء أخرى وهادشي بزاف

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