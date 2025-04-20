فتح تحقيق في وفاة رضيعين بحضانة منزلية في الدار البيضاء
هبة بريس – الدار البيضاء
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما في حضانة سيدة تبلغ من العمر 54 سنة.
ووفقا لبلاغ أمني، تشير المعطيات الأولية للبحث إلى استقبال مستعجلات المستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، أمس السبت وصباح اليوم الأحد، لطفلين رضيعين يبلغان من العمر على التوالي 08 أشهر وسنتين، يعانيان من مضاعفات مرضية تسببت في وفاتهما، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن الطفلين كانت تتكفل بهم سيدة بمنزلها، رفقة أطفال آخرين بمقابل مالي، ولكن في ظروف صحية غير ملائمة.
وقد جرى إيداع جثتي الطفلين الهالكين بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يشتبه في أنها نتييجة مضاعفات مرضية ونتيجة ظروف الحضانة غير الصحية، فيما تم نقل باقي الأطفال المحضونين بهذا المنزل، والذين تبدوا عليهم علامات المرض، للمستشفى المحلي من أجل التكفل بهم وإخضاعهم للفحوص الطبية والعلاجات الضرورية.
وتباشر حاليا الشرطة القضائية المختصة الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
28 تعليقات
الرضع ماشي لعبة، خاص رعاية وبيئة صحية مزيانة.
فين هي المراقبة الصحية؟ واش كاين شي تفتيش ولا غير سايب؟
الأمن دار خدمتو، ودابا خاص القضاء يقول كلمتو.
وليدات الشعب ماشي تجارب، خاص يحماو ويتعاملو معاهم بحال كنوز.
خاص الدولة تدير قانون صارم ضد الحضانات العشوائية.
الناس خاصهم يعقلو فين كيدخلو وليداتهم قبل الفاجعة.
الله يصبر والديهم، مصيبة كبيرة وفقدان ماشي ساهل.
هاد السيدة خاصها تحاسب إذا ثبت تقصيرها.
هادشي كيقطع القلب، جوج رُضّع توفاو فظروف غير إنسانية.
الحضانة خاصها تكون مرخصة وفيها شروط طبية صارمة.
واش خاصنا نوصلو لكارثة باش نفيقو؟
هادشي مؤلم بزاف، وكيحز فالقلب، الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم.
خاصنا نحميوا الطفولة، راه مسؤولية الدولة والمجتمع كامل.
فين كانت الرقابة على هاد الحضانات العشوائية؟
كيفاش كانت كتخدم هاد السيدة ومحدّ ما بلغ عليها؟
ياسين الناس ولاو يثقو فناس بلا تكوين، غير حيت التمن مناسب.
الأم كتمشي تخدم على ولادها، وترجع تلقى كارثة، حشومة والله
كاين بزاف ديال الحاضنات اللي خدامين فالخفاء، خاص تحقيق شامل.
كنطلبو العدالة تاخد مجراها، وهاد السيدة خاصها تتحاسب.
خاص تكون مراقبة صارمة على دور الحضانة، خصوصا لي كيتديرو فديور الناس.
فضيل ماشي معقول نخليو وليدات صغار عند ناس بلا تكوين ولا مراقبة.
خاص الدولة تنظم قطاع الحضانة، ماشي كلشي يفتح دار ويجمع الدراري
زينب علاش الأم ما تلقاش حضانة مضمونة وآمنة فهاد البلاد؟
خاص مراقبة صارمة لهاذ الحاضنات العشوائيات، راهم خطر على ولادنا.
الله يصبر والدي هاد الرضع، كيفاش شي ناس كيتاجرو فالأرواح ديال الصغار بهاذ الطريقة
كلشي خاصو يتحاسب، ماشي غير السيدة، حتى لي ساكتين على الوضع.
الناس كيعطيو وليداتهم لناس ما عندهم لا تكوين لا مراقبة.
حشومة وعيب نوصلو نخسرو أرواح أطفال بسبب الإهمال.