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الدرك الملكي - صورة تعبيرية
الدرك الملكي - صورة تعبيرية

الرحامنة.. الدرك الملكي يحجز مخدرات ويوقف شخصين في منطقة بوشان

20 أبريل، 2025 - 12:00 مساءً
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هبة بريس – مراكش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز بوشان بإقليم الرحامنة، أمس السبت، من توقيف شخصين في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات في عملية أمنية ناجحة.

وجرت العملية في منطقة صخرية بين دوار “لمعلمين” التابع لجماعة آيت حمّو ودوار “الطلحة” التابع لجماعة لبريكيين، تحت إشراف رئيس المركز الترابي للدرك الملكي ببوشان.

أسفرت عملية التفتيش عن حجز 3 كيلوغرامات من مخدر “الكيف”، كيلوغرامين من أوراق التبغ “طابا”، و95 غراماً من مخدر “الشيرا”. كما تم حجز دراجة نارية من نوع “دوكير” ومبلغ مالي يُقدر بحوالي ألف درهم.

تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية لتكملة التحقيقات تحت إشراف وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير.

20 أبريل، 2025 - 12:00 مساءً
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