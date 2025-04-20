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لقطة من الحادثة
لقطة من الحادثة

شجار بسيوف على خلفية “سوء الجوار”.. توقيف شخصين بالقصر الكبير (فيديو)

20 أبريل، 2025 - 2:08 مساءً
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هبة بريس – القصر الكبير

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة القصر الكبير من توقيف شابين في العشرينيات من عمرهما، من ذوي السوابق القضائية، بعدما ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يحملان سيوفًا إلى جانب آخرين بحي النهضة.

تحقيق أمني بعد انتشار الفيديو

وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها فور تداول الفيديو، وهو ما أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، في حين ما يزال شخص ثالث في حالة فرار.

خلاف قديم بين العائلتين

وتبيّن أن الفيديو يوثق لشجار ناتج عن خلاف قديم بين عائلتين، بدأ منذ حوالي شهرين بسبب سوء الجوار، قبل أن يتطور إلى صراع شارك فيه الموقوفان والمشتبه فيه الفار.

إجراءات قانونية صارمة

وبأمر من النيابة العامة، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهما على القضاء بعد استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية.

20 أبريل، 2025 - 2:08 مساءً
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