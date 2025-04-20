شجار بسيوف على خلفية “سوء الجوار”.. توقيف شخصين بالقصر الكبير (فيديو)
هبة بريس – القصر الكبير
تمكنت عناصر الشرطة بمدينة القصر الكبير من توقيف شابين في العشرينيات من عمرهما، من ذوي السوابق القضائية، بعدما ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يحملان سيوفًا إلى جانب آخرين بحي النهضة.
تحقيق أمني بعد انتشار الفيديو
وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها فور تداول الفيديو، وهو ما أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، في حين ما يزال شخص ثالث في حالة فرار.
خلاف قديم بين العائلتين
وتبيّن أن الفيديو يوثق لشجار ناتج عن خلاف قديم بين عائلتين، بدأ منذ حوالي شهرين بسبب سوء الجوار، قبل أن يتطور إلى صراع شارك فيه الموقوفان والمشتبه فيه الفار.
إجراءات قانونية صارمة
وبأمر من النيابة العامة، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهما على القضاء بعد استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
هاد الصراعات بين الجيران خاصها تكون عندها حل قانوني، ماشي بالسيوف.
نرجعو للأخلاق و السلوك الجيد، باش ما نشوفوش هاد الصراعات بزاف.
النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار
خاص العدالة تكون صارمة مع هاد المجرمين، باش يكونو عبرة لآخرين.
هاد الفيديو كيبين لينا شحال العنف تقدر يكون ليه تأثير كبير.
صراحة، العنف ما كيوصلنا لوالو، خصنا نلقاو حلول سلمية.
نتمناو أن القضاء يدير مزيان فالتحقيق و يعاقب المسؤولين.
مؤسف أن الشباب يوصلوا لهاد المستوى بسبب خلافات صغيرة.
الفقر والجهل والأمية والأمراض النفسية هي من وراء كل ما نسمعه او نشاهده.
صراحة، العائلات لي كيتخالفو، واش باقي ما كيقدروش يتفاهمو بلا عنف؟
الشرطة دارت خدمتها مزيان فهاد القضية، الحمد لله.
مهم يكون هناك رادع قانوني قوي باش ما يتكررش هادشي.
المسؤولية على كل واحد فالعائلة، ماشي غير العنف اللي كيروي الخلافات.
هاد الشجارات بين العائلات وصلات لدرجة العنف، ماشي هي هادي ثقافة ديالنا.
مؤسف أن تكون السيوف هي الحل بين الناس، خاص التربية تكون فالأول.