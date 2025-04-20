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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شيشاوة.. مأساة في إمنتانوت بعد العثور على جثة سيدة معلقة داخل منزل مهجور

20 أبريل، 2025 - 11:12 صباحًا
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هبة بريس – محمد الهروالي

اهتز دوار أسكا الشرفاء التابع لجماعة تمزكدوين، ضواحي مدينة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، أول أمس الجمعة، على وقع حادث مأساوي بعد العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر حوالي 40 سنة داخل منزل مهجور غير بعيد عن محل إقامتها.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم العثور على الهالكة، وهي سيدة متزوجة، جثة هامدة معلّقة بواسطة حبل، في ظروف تشير في أول الأمر إلى فرضية الانتحار. وتفيد المعلومات الأولية أن المعنية بالأمر كانت تمرّ من وضعية نفسية صعبة بعد فقدان زوجها في حادثة سير قبل مدة، ما يُرجح أن تكون هذه الظروف سبباً محتملاً وراء إقدامها على هذا الفعل المأساوي.

فور إشعارها بالحادث، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، حيث جرى معاينة الجثة ونقلها إلى مستودع الأموات بمدينة مراكش قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاً معمقاً في الواقعة للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، في انتظار نتائج الطب الشرعي التي ستحدد بدقة أسباب الوفاة.

20 أبريل، 2025 - 11:12 صباحًا
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