إندلاع حريق مفاجئ بورش المسبح البلدي بالناظور
هبة بريس : محمد زريوح
شبّ زوال اليوم الاحد حريق مفاجئ داخل ورش بناء المسبح البلدي بمدينة الناظور، في موقع لا تزال أشغاله متوقفة منذ أزيد من سنتين، ما أثار استغراب المواطنين الذين عاينوا ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من الهيكل غير المكتمل للمشروع، وسط غياب أي تدخل فوري في الدقائق الأولى من الحادث.
وحسب إفادات شهود عيان، فإن الحريق اندلع في الجزء العلوي من الورش، حيث توجد معدات ومواد بناء، ما يرجح فرضية ارتباطه بعوامل داخلية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات. ويُذكر أن مشروع المسبح البلدي يشهد تأخرًا كبيرًا في الإنجاز، بعد أن توقفت أشغاله في مرحلة متقدمة، رغم كونه جزءًا من برنامج لتأهيل البنية التحتية الرياضية بالمدينة، وتم تقديمه في وقت سابق أمام أنظار جلالة الملك.
وقد أعاد هذا الحريق الجدل حول مصير المشروع، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية، وتزايد التساؤلات حول أسباب التوقف المفاجئ، ومدى تضرر الهيكل الحالي من النيران. إلى حدود الساعة، لم تصدر أي بيانات من السلطات أو المقاولة المكلفة بالأشغال لتوضيح حيثيات الحادث أو الخطوات المقبلة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
الناظور تستاهل بنية رياضية محترمة، ماشي مشاريع معلّقة وكاتتحرق.
مشروع قدّم أمام الملك، وها هو اليوم كيتحرق، عيب وعار!
زعما حتى يحترق عاد غادي يفيقو المسؤولين؟
الله يعطينا وجه المقاولة لي خدا الفلوس وسالا المشروع بالنيران!
واش ما كاين حتى شي حراسة فهاد الورش؟ هادشي كيخلّع!
هاد المشروع واقف من عامين وها هو كيتحرق، شكون المسؤول؟
التأخير فالمشروع مقلق، والحريق زاد الطين بلة.
غياب التدخل السريع فالأول خلا الحريق يكبر، وهادشي غير مقبول.
الحريق زاد الأسئلة حول مصير المشروع، واش غادي يكملو الأشغال؟
المشروع ديال المسبح كان كيشكل أمل للمدينة ولكن الحريق زاد الطين بلة.
كان خاص المسؤولين يتحركو بسرعة قبل ما يتفاقم الوضع.
المسبح كان غيكون إضافة كبيرة للناظور، دابا شنو الحل؟
الحريق خلا المواطنين فحيرة، واش غادي يوقعو خطوات جديدة فالمشروع؟
المسؤولين خاصهم يديرو توضيح رسمي على الحريق وعلى أسباب التوقف.
بغينا جواب من السلطات، شنو سبب التوقف ديال المشروع؟
هاد الحريق كيبين كيفاش المشاريع العمومية كيبقى مصيرها مجهول.
الحريق فالمشروع غير المكتمل، كيفاش تفسروه؟ واش هو مجرد حادث؟
الهيكل ديال المسبح مهدد، خاص حماية أكتر باش ما يتضررش.