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حريق بورش المسبح البلدي بالناظور
حريق بورش المسبح البلدي بالناظور

إندلاع حريق مفاجئ بورش المسبح البلدي بالناظور

20 أبريل، 2025 - 2:38 مساءً
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هبة بريس : محمد زريوح

شبّ زوال اليوم الاحد حريق مفاجئ داخل ورش بناء المسبح البلدي بمدينة الناظور، في موقع لا تزال أشغاله متوقفة منذ أزيد من سنتين، ما أثار استغراب المواطنين الذين عاينوا ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من الهيكل غير المكتمل للمشروع، وسط غياب أي تدخل فوري في الدقائق الأولى من الحادث.

وحسب إفادات شهود عيان، فإن الحريق اندلع في الجزء العلوي من الورش، حيث توجد معدات ومواد بناء، ما يرجح فرضية ارتباطه بعوامل داخلية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات. ويُذكر أن مشروع المسبح البلدي يشهد تأخرًا كبيرًا في الإنجاز، بعد أن توقفت أشغاله في مرحلة متقدمة، رغم كونه جزءًا من برنامج لتأهيل البنية التحتية الرياضية بالمدينة، وتم تقديمه في وقت سابق أمام أنظار جلالة الملك.

وقد أعاد هذا الحريق الجدل حول مصير المشروع، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية، وتزايد التساؤلات حول أسباب التوقف المفاجئ، ومدى تضرر الهيكل الحالي من النيران. إلى حدود الساعة، لم تصدر أي بيانات من السلطات أو المقاولة المكلفة بالأشغال لتوضيح حيثيات الحادث أو الخطوات المقبلة.

20 أبريل، 2025 - 2:38 مساءً
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