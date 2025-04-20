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إسعاف - صورة تعبيرية
إسعاف - صورة تعبيرية

حادثة سير مميتة بإقليم الخميسات تخلف قتيلين وعدة جرحى

20 أبريل، 2025 - 3:34 مساءً
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هبة بريس – الخميسات

شهدت الطريق الجهوية رقم 411 الرابطة بين تيفلت والمعازيز، مساء أمس السبت 19 أبريل الجاري، حادثة سير خطيرة على مستوى دوار أولاد سعد التابع لجماعة آيت بويحيى الحجامة، دائرة تيفلت بإقليم الخميسات، وقد أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين، كان على متنهما سبعة أشخاص.

وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية بسرعة لنقل المصابين إلى مستشفى القرب بمدينة تيفلت لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث تم تحويل حالتين خطيرتين إلى مستشفى مولاي يوسف نظراً لخطورة الإصابات.

ورغم تدخل الأطر الطبية، فقد فارق أحد المصابين الحياة بقسم المستعجلات، فيما توفي شخص آخر فور وصوله إلى مستشفى مولاي يوسف، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى اثنين.

وفور وقوع الحادث، حضرت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم القيام بالإجراءات اللازمة، من نقل المصابين وتأمين موقع الحادث، وفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي.

20 أبريل، 2025 - 3:34 مساءً
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