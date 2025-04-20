حادثة سير مميتة بإقليم الخميسات تخلف قتيلين وعدة جرحى
هبة بريس – الخميسات
شهدت الطريق الجهوية رقم 411 الرابطة بين تيفلت والمعازيز، مساء أمس السبت 19 أبريل الجاري، حادثة سير خطيرة على مستوى دوار أولاد سعد التابع لجماعة آيت بويحيى الحجامة، دائرة تيفلت بإقليم الخميسات، وقد أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين، كان على متنهما سبعة أشخاص.
وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية بسرعة لنقل المصابين إلى مستشفى القرب بمدينة تيفلت لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث تم تحويل حالتين خطيرتين إلى مستشفى مولاي يوسف نظراً لخطورة الإصابات.
ورغم تدخل الأطر الطبية، فقد فارق أحد المصابين الحياة بقسم المستعجلات، فيما توفي شخص آخر فور وصوله إلى مستشفى مولاي يوسف، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى اثنين.
وفور وقوع الحادث، حضرت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم القيام بالإجراءات اللازمة، من نقل المصابين وتأمين موقع الحادث، وفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
25 تعليقات
خاص تكون مراقبة صارمة ووعي كبير من السائقين.
الله يلطف بينا ويحمينا من الحوادث لي كترتكب بلا رحمة.
الناس خاصهم يحترمو قوانين السير باش ما نزيدوش نسمعو على ضحايا جداد.
السرعة وعدم الانتباه كيبقاو من بين الأسباب الرئيسية.
الطرقات فالعالم القروي كتكون مهملة، وهذا كيساهم فالكوارث.
المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن.
الطريق بين تيفلت والمعازيز معروفة بخطورتها، خاص إصلاحات عاجلة.
خاص الدولة تستثمر أكثر فالسلامة الطرقية والتوعية.
الوقاية المدنية دارو مجهود كبير باش ينقذو الأرواح.
المآسي الطرقية ما خاصهاش تبقى بلا حلول واضحة.
حوادث السير ولات كثر من اللازم، خاص حل جذري.
هادشي كيخلينا نخافو نتحركو فالطريق، خاص أمن أكثر.
خاص توضيحات رسمية وسريعة، راه المواطنين بغينا نفهمو شنو واقع.
حوادث بحال هادي كترجّعنا نفكرو فضرورة تحسين البنية التحتية.
كثرة الحوادث كتخلينا نحسو أن السلامة الطرقية مازال فيها مشكل.
لا حول ولا قوة إلا بالله، أرواح كتمشي فثواني.
المصابين الله يشافيهم ويرجعو لوليداتهم سالمين.
الله يرحم لي توفاو ويصبر عائلاتهم فهاد المصيبة.
هادشي كيخلينا نفكرو بزاف فحالة الطرق فالمغرب، خاص تغيير حقيقي.
خصنا التوعية والتحسيس بخطورة السياقة المتهورة، راح الأرواح ماشي لعبة
الله يصبر عائلات الضحايا، منظر كيقطع القلب.
كل نهار كنسمعو بحوادث فهاذ الجهة، فين المراقبة الطرقية؟
الله يشافي المصابين، ويجعلها آخر الأحزان.
هاد الطريق ديال تيفلت المعازيز ولات كاتحصد الأرواح، خاص إصلاح عاجل!
الله يرحمهم ويرزق أهلهم الصبر، الطريق ولات خطيرة بزاف خاص الدولة تدخل