غزة.. 44 شهيدًا و145 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس – متابعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 51 ألفا و201 قتيل و116 ألفا و8 آلاف و694 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة، في بيان صحافي نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم، بأن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 1827 شهيدا و4 آلاف و828 إصابة”.

وأضافت: “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 44 شهيدا و145 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الـ18 من شهر مارس الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.