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اعتقال تلميذ في شيشاوة
اعتقال تلميذ في شيشاوة

الإفراج على تلميذ شيشاوة المعتدي على أستاذه بعد تنازل هذا الأخير

18 أبريل، 2025 - 10:44 مساءً
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هبة بريس – محمد الهروالي

عاد التلميذ المتهم بالاعتداء على أستاذه بثانوية ابن رشد التأهيلية بجماعة سيدي المختار، إقليم شيشاوة، إلى مقاعد الدراسة، بعد أن تم الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح، إثر حصوله على تنازل رسمي من طرف الأستاذ الضحية.

وتأتي هذه التطورات بعد موجة من الجدل والاحتجاجات التي أعقبت الحادث، حيث عبر عدد من التلاميذ عن رفضهم لطريقة اعتقال زميلهم داخل المؤسسة التعليمية، معتبرينها مشينة وغير تربوية.

وقد أكدت مصادر محلية أن إدارة المؤسسة فتحت قنوات الوساطة بين الطرفين، توجت بحصول التلميذ على تنازل، ما أتاح له فرصة استكمال مساره الدراسي، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية بصفة نهائية.

وتعيد هذه الواقعة النقاش حول سبل تدبير النزاعات داخل الفضاءات التعليمية، وضرورة تعزيز ثقافة الحوار داخل المؤسسات التربوية بما يضمن كرامة الأطر التعليمية وحقوق التلاميذ على حد سواء.

18 أبريل، 2025 - 10:44 مساءً
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‫2 تعليقات

  1. السماح والتنازل هو ما ترك التلاميذ يتمادون على الاساتذة ،انتظروا المزيد مادام الاستاذ يسامح

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