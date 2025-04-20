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المحجوزات
المحجوزات

تطوان.. درك واد لو يوقف أحد أخطر مروجي المخدرات الصلبة والخمور

20 أبريل، 2025 - 12:18 صباحًا
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هبة بريس – تطوان

في عملية نوعية، تمكنت عناصر مركز الدرك الملكي بوادي لو، مساء السبت 19 أبريل 2025، من توقيف أحد أخطر المبحوث عنهم وطنياً في قضايا الاتجار في المخدرات الصلبة والمشروبات الكحولية.

وجاء توقيف المعني بالأمر بعد ترصد ومتابعة دقيقة، مكنت من ضبطه متلبساً بحيازة كمية مهمة من مخدر الكوكايين، إلى جانب عدد كبير من قنينات الخمر المعدة للترويج.

هذه العملية تندرج ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنفذها مصالح الدرك بالإقليم، والهادفة إلى تجفيف منابع تجارة المخدرات ومحاربة الجريمة المنظمة، وقد لقيت إشادة واسعة من طرف الساكنة المحلية التي عبّرت عن ارتياحها لهذه المجهودات.

ولا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاط الموقوف، والكشف عن باقي المتورطين ومزوديه الرئيسيين، في انتظار تقديمه للعدالة فور انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية المعمول بها.

20 أبريل، 2025 - 12:18 صباحًا
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