الصويرة.. توقيف ثلاثيني متهم بالاعتداء على سيدة وإحراق منزلها

هبة بريس – الصويرة

أحالت الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، السبت، شاباً في الثلاثينات من عمره على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، على خلفية اتهامه بالاعتداء الخطير على سيدة وإضرام النار عمداً في منزلها.

وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم الخميس الماضي، حين شهدت منطقة “الغزوة” بالصويرة الجديدة واقعة عنف خطيرة، بعدما أقدم المشتبه به على طعن الضحية بسلاح أبيض، قبل أن يُشعل النار في المنزل.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الاعتداء جاء نتيجة خلاف بين الطرفين حول مستحقات كراء، ما دفع المتهم إلى تنفيذ فعلته.

وفور وقوع الحادث، تدخلت المصالح الأمنية والوقاية المدنية بسرعة، حيث تم نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي، فيما جرى توقيف الجاني بعد مطاردة مثيرة حاول خلالها الهرب عبر أسطح المنازل المجاورة.

النيابة العامة بآسفي باشرت النظر في ملف القضية في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على نتائج التحقيق.