التكتل الشعبي يعزز دينامية العمل الحزبي بمدينة فاس
هبة بريس- ع محياوي
في إطار الدينامية المتجددة التي يشهدها حزب الحركة الشعبية ، وانطلاقًا من إيمانه العميق بأدواره الدستورية في الترافع البناء والمسؤول عن قضايا الوطن والمواطن، شهدت مدينة فاس اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، تنظيم لقاء تواصلي هام تحت شعار:
“المشاركة السياسية مدخل للتنمية، وتخليق الممارسة الحزبية”
هذا اللقاء نظمه التكتل الشعبي الذي يضم إلى جانب حزب الحركة الشعبية ، كل من حزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، بقاعة جماعة فاس (ملعب الخيل).
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعميق النقاش حول سبل تعزيز المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، وتكريس قيم الشفافية والنزاهة داخل العمل الحزبي، كما عرف مداخلات نوعية لقيادات الأحزاب المشاركة، أكدت جميعها على ضرورة تكثيف الجهود لبناء مغرب ديمقراطي تنموي.
ويجدد التكتل الشعبي دعوته لجميع القوى الحية للانخراط الإيجابي في هذا الورش الوطني، من أجل بناء ممارسة سياسية تليق بتطلعات الشعب المغربي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
24 تعليقات
المطلوب تجديد الثقة بين المواطن والسياسة.
نريد شفافية في العمل السياسي.
هل ستُفتح أبواب المشاركة أمام الكفاءات المحلية؟
المبادرات الجادة وحدها تضمن التغيير.
هل سيُحدث هذا التكتل الفرق فعلاً؟
ننتظر نتائج ملموسة على أرض الواقع.
خطوة إيجابية تعزز التعددية السياسية.
فاس تستحق نخبة سياسية صادقة.
نأمل أن لا يكون مجرد حراك انتخابي مبكر.
نتمنى أن يكون العمل الحزبي في مستوى تطلعات المواطنين.
يجب أن يكون التكتل في خدمة المواطن وليس العكس.
تعزيز العمل الحزبي يجب أن يكون بالمصداقية.
فاس بحاجة لبرامج حقيقية وليست شعارات.
نتمنى أن يهتموا بالشباب والتشغيل.
متى نرى انعكاس هذه التحركات على حياة المواطنين؟
التكتلات لا تنفع بدون إرادة التغيير.
هل سيتواصل هذا التكتل مع المجتمع المدني؟
التنوع الحزبي مكسب للديمقراطية.
الأهم هو ربط القول بالفعل.
فاس بحاجة إلى تنمية مستدامة ومشاريع واقعية.
لا للتكتلات الصورية، نعم للبرامج الفعالة.
المواطن سئم من الكلام ويريد الإنجاز.
السياسة لا تنجح إلا بخدمة الصالح العام.