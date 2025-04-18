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التكتل الشعبي بفاس
التكتل الشعبي بفاس

التكتل الشعبي يعزز دينامية العمل الحزبي بمدينة فاس

18 أبريل، 2025 - 11:11 مساءً
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هبة بريس- ع محياوي

في إطار الدينامية المتجددة التي يشهدها حزب الحركة الشعبية ، وانطلاقًا من إيمانه العميق بأدواره الدستورية في الترافع البناء والمسؤول عن قضايا الوطن والمواطن، شهدت مدينة فاس اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، تنظيم لقاء تواصلي هام تحت شعار:
“المشاركة السياسية مدخل للتنمية، وتخليق الممارسة الحزبية”

هذا اللقاء نظمه التكتل الشعبي الذي يضم إلى جانب حزب الحركة الشعبية ، كل من حزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، بقاعة جماعة فاس (ملعب الخيل).

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعميق النقاش حول سبل تعزيز المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، وتكريس قيم الشفافية والنزاهة داخل العمل الحزبي، كما عرف مداخلات نوعية لقيادات الأحزاب المشاركة، أكدت جميعها على ضرورة تكثيف الجهود لبناء مغرب ديمقراطي تنموي.

ويجدد التكتل الشعبي دعوته لجميع القوى الحية للانخراط الإيجابي في هذا الورش الوطني، من أجل بناء ممارسة سياسية تليق بتطلعات الشعب المغربي.

18 أبريل، 2025 - 11:11 مساءً
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