تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية بمراكش

علمت الجريدة من مصادر مطلعة، ان فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الامنية سيدي يوسف، تمكنت ليلة أمس الخميس من ايقاف ثلاثة اشخاص داخل احد المنازل بدوار الضلام متلبسين بحيازة دراجات نارية مسروقة.

وحسب نفس المصادر، فعملية الايقاف تمت بعد تحريات ميدانية قامت بها الفرقة المذكورة مكنت من تحديد مكان تواجدهم بمنطقة دوار الضلام، حيث تم ضبط الموقوفين بصدد تفكيك الدراجات النارية من اجل اعادة بيعها.

كما تم احالة افراد العصابة على فرقة محاربة العصابات بولاية امن مراكش من اجل تعميق البحث، والكشف عن باقي افراد الشبكة التي نفدت مجموعة من عمليات السرقة بمختلف احياء المدينة الحمراء.