close button
تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية بمراكش

تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية بمراكش

18 أبريل، 2025 - 11:16 مساءً
37

علمت الجريدة من مصادر مطلعة، ان فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الامنية سيدي يوسف، تمكنت ليلة أمس الخميس من ايقاف ثلاثة اشخاص داخل احد المنازل بدوار الضلام متلبسين بحيازة دراجات نارية مسروقة.

وحسب نفس المصادر، فعملية الايقاف تمت بعد تحريات ميدانية قامت بها الفرقة المذكورة مكنت من تحديد مكان تواجدهم بمنطقة دوار الضلام، حيث تم ضبط الموقوفين بصدد تفكيك الدراجات النارية من اجل اعادة بيعها.

كما تم احالة افراد العصابة على فرقة محاربة العصابات بولاية امن مراكش من اجل تعميق البحث، والكشف عن باقي افراد الشبكة التي نفدت مجموعة من عمليات السرقة بمختلف احياء المدينة الحمراء.

18 أبريل، 2025 - 11:16 مساءً
37

مقالات ذات صلة

مراكش.. درك أولاد حسون يستمع لحقوقي على خلفية شكايتين بالتشهير

مراكش.. درك أولاد حسون يستمع لحقوقي على خلفية شكايتين…

2025-04-19 / 14:04
فتح الحدود أم فخ إلكتروني؟ شائعة “بدون تأشيرة” تخلط أوراق الشمال

فتح الحدود أم فخ إلكتروني؟ شائعة “بدون تأشيرة” تخلط…

2025-04-19 / 13:24
الرباط.. 10 سنوات سجنا لمغتصب فتاة قاصر

الرباط.. 10 سنوات سجنا لمغتصب فتاة قاصر

2025-04-19 / 11:41
أمن أكادير يعزز مراقبة شوارعه بـ2000 كاميرا إستعدادا لتظاهرات عالمية

أمن أكادير يعزز مراقبة شوارعه بـ2000 كاميرا إستعدادا لتظاهرات…

2025-04-19 / 10:51
بعد إعلان سابق أثار آمال الساكنة.. شركة "فاس للتهيئة" تلغي مشروع إنجاز نفقين بطريق إيموزار وصفرو

بعد إعلان سابق أثار آمال الساكنة.. شركة “فاس للتهيئة”…

2025-04-19 / 10:12
الطقس

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2025-04-19 / 09:10
الدرك الملكي

الدرك الملكي يُطيح بعصابة متخصصة في السرقات تحت التهديد…

2025-04-19 / 00:42
توقيف مروج مخدرات قرب مؤسسة تعليمية بضواحي تطوان

توقيف مروج مخدرات قرب مؤسسة تعليمية بضواحي تطوان

2025-04-19 / 00:06
نبيلة منيب

نبيلة منيبب.. هل يُعقل مطالبة أسرة عاشت في 500…

2025-04-18 / 23:40
أحمد البواري

بواري يضع حد للجدل: “الفلاحة التصديرية تستهلك 5% فقط…

2025-04-18 / 23:31

‫37 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى