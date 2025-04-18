تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية بمراكش
علمت الجريدة من مصادر مطلعة، ان فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الامنية سيدي يوسف، تمكنت ليلة أمس الخميس من ايقاف ثلاثة اشخاص داخل احد المنازل بدوار الضلام متلبسين بحيازة دراجات نارية مسروقة.
وحسب نفس المصادر، فعملية الايقاف تمت بعد تحريات ميدانية قامت بها الفرقة المذكورة مكنت من تحديد مكان تواجدهم بمنطقة دوار الضلام، حيث تم ضبط الموقوفين بصدد تفكيك الدراجات النارية من اجل اعادة بيعها.
كما تم احالة افراد العصابة على فرقة محاربة العصابات بولاية امن مراكش من اجل تعميق البحث، والكشف عن باقي افراد الشبكة التي نفدت مجموعة من عمليات السرقة بمختلف احياء المدينة الحمراء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
37 تعليقات
كيف تصل هذه العصابات إلى هذا المستوى من التنظيم؟
متى يتم القضاء النهائي على هذه الظواهر؟
تحركات الشرطة تدل على يقظة أمنية عالية
كثرة السرقات تقلق السكان وتؤثر على الإحساس بالأمان
لابد من استراتيجية وطنية لمحاربة السرقة
تفكيك العصابات الإجرامية يعزز ثقة المواطنين في الأمن
المراقبة الاستباقية كانت مفتاح نجاح العملية
يجب ضرب بيد من حديد على مثل هذه الشبكات
حملات التوعية مهمة في محاربة شراء المسروقات
المواطن له دور في التبليغ عن أي نشاط مشبوه
لا بد من تفعيل الكاميرات الأمنية في الشوارع
أين كانت تُباع الدراجات بعد تفكيكها؟
هذه العمليات تنم عن احترافية الأجهزة الأمنية
حي دوار الضلام يشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة
انتشار السرقة في الأحياء الشعبية يدعو للقلق
هل يوجد تواطؤ من بعض الباعة في إعادة بيع المسروقات؟
سرعة التفاعل الأمني أنقذت ممتلكات الناس
الأمن مسؤولية جماعية وليست فردية
يجب وضع خطة أمنية خاصة بدوار الضلام
تشجيع التعاون بين السكان والأمن ضروري
شكراً لعناصر الأمن على جهودهم المتواصلة
ننتظر نتائج التحقيقات لكشف كامل الشبكة
يجب التحقيق مع المشتبه فيهم بدقة لمعرفة الشبكة الكاملة
المجرمون يستغلون ضعف المراقبة في بعض المناطق
نرجو تكثيف الحملات في جميع الأحياء
كل شكر للأمن الوطني على تدخلاتهم الحازمة
المناطق المهمشة تحتاج لدعم أمني أكبر
على الدولة تسريع محاكمة مثل هذه العصابات
يجب تشديد العقوبات على سارقي الدراجات النارية
لا بد من توفير موارد إضافية للشرطة
لابد من مراقبة الأسواق التي تُباع فيها القطع المسروقة
ظاهرة سرقة الدراجات أصبحت مقلقة جداً
هذه العصابات تضر بالاقتصاد المحلي
تدخل الشرطة في الوقت المناسب أنقذ الموقف
المجهودات الأمنية مشكورة ويجب استمرارها
المواطنون يحتاجون لمزيد من الدوريات الأمنية