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نبيلة منيب
نبيلة منيب

نبيلة منيبب.. هل يُعقل مطالبة أسرة عاشت في 500 متر أن تعيش اليوم في 120 متر

18 أبريل، 2025 - 11:40 مساءً
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هبة بريس – الحوز
انتقدت اليسارية نبيلة منيب زعيمة حزب اليسار الاشتراكي الموحد، بشدة مقاربة الحكومة في إعادة إسكان ضحايا زلزال الحوز، معتبرة أن الحلول المقترحة لا تحترم النمط المعيشي والاجتماعي لسكان المناطق المتضررة. وفي هذا السياق، صرّحت منيب: “من غير المقبول أن نطلب من عائلات كانت تسكن في منازل كبيرة تتجاوز 400 أو 500 متر، تشمل فضاءات لتربية الحيوانات وتخزين المزروعات، أن تنتقل للعيش في مساكن لا تتعدى 120 متراً مربعاً….
هذه ليست فقط مسألة هندسة معمارية، بل هي ضربة لنمط العيش القروي المتجذر في هذه المناطق.”. وأضافت: “نريد تحسين ظروف العيش لهؤلاء، لا أن نفرض عليهم نمط العيش الحضري الضيق، وطالب في نفس السياق أن تضع الدولة مخططات إسكان تراعي خصوصية المنطقة وطبيعة حياة سكانها.”
منيب دعت أيضاً إلى مساءلة الوزراء المسؤولين عبر البرلمان، مؤكدة أن “العدالة الاجتماعية تتطلب حلولاً متكاملة، لا ترقيعات مؤقتة، كما أن الكرامة لا يمكن أن تُختزل في جدار مصبوغ أو خيمة تُجمع!” وأكدت في ختام الندوة التي عقدت بالدار البيضاء، أن الحزب سيظل منبراً لمطالب الشعب، وأنه سيواصل الضغط من أجل أن تُحل هذه المأساة بما يليق بتضحيات المواطنين المغاربة.
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18 أبريل، 2025 - 11:40 مساءً
53

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