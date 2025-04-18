بواري يضع حد للجدل: “الفلاحة التصديرية تستهلك 5% فقط من الرصيد المائي الوطني”
وضع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، حدا للجدل السياسي المتعلق بمزاعم حول استنزاف الفلاحة الوطنية للفرشة المائية، مؤكدا أن الفلاحة التصديرية تستهلك 5% فقط من الرصيد المائي الوطني، وهي نسبة قابلة للتراجع في السنوات الممطرة، حسب قوله.
وكشف بواري في برنامج بدون لغة خشب، الذي تبثه إذاعة ميد راديو، أن مساحة الزراعات الموجهة للتصدير لا تمثل سوى 1% من مجموع المساحة الفلاحية في بلادنا، أي 5% من المساحة المسقية على الصعيد الوطني، والمقدرة بـ 1.6 مليون هكتار.
في السياق ذاته، أبرز وزير الفلاحة أن المغرب يستورد 9 مليارات متر مكعب في السنة من الماء عبر المنتجات الفلاحية، ولا يصدر سوى 500 مليون متر مكعب، تهم منتجات مثل الطماطم والفلفل والأفوكا والفراولة، والبطيخ بشكل أقل بعد فرض قيود على هذه الزراعة.
وأوضح بواري أن بلادنا تستورد 60 إلى 70 مليون قنطار من الحبوب، لافتا إلى أن الهكتار الواحد من الحبوب يستهلك 3.000 إلى 4.000 متر مكعب من المياه. وأضاف أن “إنتاج الحبوب التي يتم استيرادها تتطلب حوالي 8 مليارات متر مكعب من الماء، إن أراد المغرب إنتاجها محليا، وهي كمية غير متوفرة” وفق تعبيره.
وتابع قائلا إن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تملك رؤية واضحة، لاستخدام “الري التكميلي” على مستوى المناطق البورية، وهو ما سيمكن بحسب وزير الفلاحة من استرجاع ما يقارب 30% من الحبوب التي تُفقد بسبب تأخر الأمطار.
وشدد بواري على أن الفلاحة الوطنية هي “ضحية الاستثمارات المتعلقة بالماء، التي لم تنجز في وقتها”، مضيفا أن معظم مياه السدود توجه للماء الشروب. وضرب مثلا بمدينة الدار البيضاء التي قال إن سكانها يشربون من الماء القادم من سد المسيرة، بدل أن يوجه إلى سقي المناطق الفلاحية بمنطقة دكالة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
52 تعليقات
هل فعلا النسبة كافية باش نطمأنو؟
ماشي غير التصريحات، بغينا حلول فالميدان.
مهم نعرفو المناطق اللي كتمثل هاد 5%.
خاص نراجع الزراعات اللي كتشرب بزاف الماء.
خصنا دراسات مستقلة على الوضعية المائية.
التصدير مهم ولكن مصلحة المواطن أولى.
هل يتم احتساب الماء الجوفي ضمن هاد النسبة؟
بغينا عدالة مائية ماشي فقط أرقام مطمئنة.
خاص تقييم الأثر البيئي للفلاحة التصديرية بصفة شاملة.
الأرقام الرسمية خاصها تترافق مع تقارير ميدانية.
التصريح فيه جانب تطميني أكثر من كونه تحليلي.
خاص تقارير دورية على تدبير الماء وطنيا.
حتى لو كانت 5%، خاص نقاش حول الأولويات: التصدير ولا الاستهلاك الداخلي؟
خاص استثمار فالفلاحة المستدامة اللي كتراعي الماء.
خاص توجيه الدعم للممارسات الفلاحية المستدامة.
خاص توضيحات أكثر حول طريقة الحساب باش تكون المعلومة شفافة.
الوضع المائي خطير فبعض الجهات، خاص تدخل فعلي.
الحل ماشي فالنسبة، الحل فالمقاربة الشاملة لتدبير الموارد.
هل 5% كافية باش نفسر أزمة الماء الحالية؟
هاد النسبة خاصها تتأكد من أكثر من مصدر.
الأرقام الرسمية ما كتشرحش المعاناة اللي كيشوفوها الناس يوميا.
خاص توازن بين الفلاحة الموجهة للتصدير والاحتياجات المحلية.
المشكل ماشي فقط في الكمية، ولكن في التوزيع والعدل.
كاين خصاص فماء الشرب، خاص نراجعو الأولويات.
خاص الأولوية تكون لماء الشرب فكل السياسات العمومية.
لا يمكن نهمل تأثير الفلاحة الكبرى على المائدة المائية.
الفلاحة التصديرية كتحصل على امتيازات كثيرة مقارنة مع صغار الفلاحين.
الناس باغية تشرب، ماشي تشوف فلاحات تصدر والقرى عطشانة.
الدولة خاصها تشجع الفلاحة اللي كتراعي ندرة الماء.
الفلاحة التصديرية كتركز فمناطق معروفة بنقص الماء.
الناس اللي فالدواوير كيشكيو من العطش، وكنسمعو 5% فقط؟
الماء ثروة وطنية مايمكنش نلعبو بيها.
خاص توعية حول استهلاك الماء حتى فالمجال الفلاحي.
كيبان أن الهدف هو طمأنة الرأي العام أكثر من تقديم حلول.
الناس اللي عايشة الأزمة ما غاديش تقتنع بسهولة.
شحال من فلاح صغير كيعاني باش يسقي أرضو؟
خاص مراجعة السياسات الفلاحية بما يخدم الجميع.
النسبة تبدو قليلة ولكن هل هذا يعكس الواقع في المناطق الفلاحية؟
خاص نعرفو شحال ديال الدعم المائي كيمشي لهذ الفلاحة بالضبط.
الوضع مايتحملش التبريرات، خاص قرارات شجاعة.
من حق المواطن يعرف كيفاش كيتدبر الماء فالبلاد.
خاص حلول بعيدة المدى مشي فقط تصريحات.
نسبة قليلة ولكن تأثيرها الكبير فالمجال القروي خاص ما يتغفلش.
النسبة كتحاول تخفف الضغط، ولكن خاص حلول ملموسة.
خاص مراقبة استغلال الفرشات المائية من طرف كبار الفلاحين.
خاص نفتح نقاش وطني حول تدبير الماء.
كاين تفاوت كبير بين الجهات فالوصول للماء.
خاص توازن بين الاقتصاد والاستدامة البيئية.
ماشي غير النسبة، ولكن حتى النوع ديال الزراعات اللي كتمتص الماء.
ماشي غير نسبة الاستهلاك، ولكن حتى نوع الفلاحة كيساهم.
هل تتكلم سيدي الوزير على 5/100 يوميا يجب ان تكون واضحا مع الشعب وشكرا لكم هبه بريس