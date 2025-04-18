بواري يضع حد للجدل: “الفلاحة التصديرية تستهلك 5% فقط من الرصيد المائي الوطني”

وضع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، حدا للجدل السياسي المتعلق بمزاعم حول استنزاف الفلاحة الوطنية للفرشة المائية، مؤكدا أن الفلاحة التصديرية تستهلك 5% فقط من الرصيد المائي الوطني، وهي نسبة قابلة للتراجع في السنوات الممطرة، حسب قوله.

وكشف بواري في برنامج بدون لغة خشب، الذي تبثه إذاعة ميد راديو، أن مساحة الزراعات الموجهة للتصدير لا تمثل سوى 1% من مجموع المساحة الفلاحية في بلادنا، أي 5% من المساحة المسقية على الصعيد الوطني، والمقدرة بـ 1.6 مليون هكتار.

في السياق ذاته، أبرز وزير الفلاحة أن المغرب يستورد 9 مليارات متر مكعب في السنة من الماء عبر المنتجات الفلاحية، ولا يصدر سوى 500 مليون متر مكعب، تهم منتجات مثل الطماطم والفلفل والأفوكا والفراولة، والبطيخ بشكل أقل بعد فرض قيود على هذه الزراعة.

وأوضح بواري أن بلادنا تستورد 60 إلى 70 مليون قنطار من الحبوب، لافتا إلى أن الهكتار الواحد من الحبوب يستهلك 3.000 إلى 4.000 متر مكعب من المياه. وأضاف أن “إنتاج الحبوب التي يتم استيرادها تتطلب حوالي 8 مليارات متر مكعب من الماء، إن أراد المغرب إنتاجها محليا، وهي كمية غير متوفرة” وفق تعبيره.

وتابع قائلا إن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تملك رؤية واضحة، لاستخدام “الري التكميلي” على مستوى المناطق البورية، وهو ما سيمكن بحسب وزير الفلاحة من استرجاع ما يقارب 30% من الحبوب التي تُفقد بسبب تأخر الأمطار.

وشدد بواري على أن الفلاحة الوطنية هي “ضحية الاستثمارات المتعلقة بالماء، التي لم تنجز في وقتها”، مضيفا أن معظم مياه السدود توجه للماء الشروب. وضرب مثلا بمدينة الدار البيضاء التي قال إن سكانها يشربون من الماء القادم من سد المسيرة، بدل أن يوجه إلى سقي المناطق الفلاحية بمنطقة دكالة.