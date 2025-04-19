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أمن أكادير يعزز مراقبة شوارعه بـ2000 كاميرا إستعدادا لتظاهرات عالمية

أمن أكادير يعزز مراقبة شوارعه بـ2000 كاميرا إستعدادا لتظاهرات عالمية

19 أبريل، 2025 - 10:51 صباحًا
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هبة بريس – عيد اللطيف بركة

في إطار تعزيز منظومة الأمن الحضري ومواكبة التحولات العمرانية والمرورية التي تعرفها مدينة أكادير، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإطلاق مشروع متطور يهدف إلى تثبيت حوالي 2000 كاميرا مراقبة موزعة على نحو 1000 نقطة استراتيجية داخل المدينة، تشمل المحاور الطرقية الرئيسية، الساحات العمومية، الشوارع الكبرى، والنقاط الحيوية ذات الكثافة السكانية أو الأهمية الأمنية.

ويأتي هذا المشروع في سياق انخراط مدينة أكادير ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحديث البنية التحتية الأمنية للمدن الكبرى، استعداداً لاحتضان المملكة لفعاليات رياضية وثقافية كبرى، من أبرزها كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، ما يتطلب جاهزية قصوى في ضبط الأمن وتدبير الطوارئ بسرعة وفعالية.

الكاميرات الجديدة ستُربط مباشرة بمركز متكامل للقيادة والتحكم، تم تجهيزه بتقنيات معلوماتية عالية الدقة وطاقم بشري متخصص، يعمل على مدار الساعة لتنسيق عمليات التدخل الميداني، تتبع الوضع الأمني في الزمن الحقيقي، وتلقي نداءات المواطنين عبر الخط 19. كما سيساهم هذا المركز في تنظيم حركة السير وتسهيل الاستجابة السريعة للحوادث والبلاغات الأمنية.

وتُجهّز هذه الكاميرات بتقنيات متقدمة مثل التعرف التلقائي على الوجوه ولوحات السيارات، مما يمنح الأجهزة الأمنية أدوات فعالة في تتبع المشتبه فيهم، مكافحة الجريمة والحد من الاعتداءات والسرقات، عبر الرصد اللحظي والتدخل السريع.

بهذه الخطوة، تنضم أكادير إلى مصاف المدن المغربية الكبرى التي تعتمد أنظمة مراقبة ذكية، تُعد ركيزة أساسية في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والزوار، وترسيخ مفهوم الأمن الوقائي القائم على التكنولوجيا والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين.

19 أبريل، 2025 - 10:51 صباحًا
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