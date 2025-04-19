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بعد إعلان سابق أثار آمال الساكنة.. شركة "فاس للتهيئة" تلغي مشروع إنجاز نفقين بطريق إيموزار وصفرو

بعد إعلان سابق أثار آمال الساكنة.. شركة “فاس للتهيئة” تلغي مشروع إنجاز نفقين بطريق إيموزار وصفرو

19 أبريل، 2025 - 10:12 صباحًا
52

هبة بريس- ع محياوي

في خطوة مفاجئة، أقدمت شركة فاس للتهيئة على إلغاء طلب عروض إنجاز نفقين تحت أرضيين بكل من مدار تقاطع طريق إيموزار وطريق صفرو، وذلك بعد الإعلان عنه مؤخرًا ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية بالمدينة.

وجاء الإلغاء عبر إشعار رسمي نُشر على موقع الصفقات العمومية بتاريخ 3 أبريل 2025، دون تقديم توضيحات رسمية للرأي العام، رغم أن المشروع كان يُنتظر أن يخفف من حدة الاكتظاظ المروري على هذين المحورين الحيويين.

وقدرت كلفة الأشغال في الإعلان السابق بـأزيد من 16 مليار سنتيم، مع تحديد الضمان المؤقت بـ160 مليون سنتيم، في حين كان من المقرر فتح الأظرفة المتعلقة بالمنافسة يوم 24 أبريل الجاري.

وتشير مصادر إلى وجود تردد واضح في حسم القرار بشأن المشروع، حيث سبق أن أُلغيت دراسة أولية له، ثم أعيد النظر فيه قبل أسابيع، قبل أن يُرفض من جديد، ما يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات المحلية لحسم الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تهم بشكل مباشر تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل التنقل داخل المدينة.

فهل سيتم إحياء المشروع لاحقًا؟ أم أن ساكنة فاس عليها انتظار سنوات أخرى قبل رؤية مثل هذه الأوراش قيد التنفيذ؟

19 أبريل، 2025 - 10:12 صباحًا
52

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‫52 تعليقات

  6. الساكنة بحاجة إلى مشاريع ذات فائدة مباشرة للمنطقة ولا ينبغي إلغاء مثل هذه المشاريع بسهولة.

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  9. المشروع كان سيعزز من سمعة المدينة كوجهة سياحية وتجارية، لكن الإلغاء أفقدها هذه الفرصة.

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  10. إلغاء النفقين يطرح علامة استفهام حول قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع أخرى في المستقبل.

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  12. يجب على المسؤولين إيجاد آليات لضمان تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها سابقًا.

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  13. من المستغرب أن يتم إلغاء مثل هذا المشروع الهام بعد الإعلان عن تفاصيله بشكل رسمي.

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  16. السكان يجب أن يعرفوا تفاصيل أكثر حول الأسباب التي أدت إلى إلغاء المشروع.

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  17. السكان بحاجة إلى مشاريع حقيقية تساهم في تحسين حياتهم اليومية، وليس فقط وعود.

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  18. السكان كانوا يأملون أن يتحقق التحسين الموعود، لكن القرار الأخير أفقدهم الثقة.

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  22. المشروع كان سيعالج مشاكل كثيرة في طريق إيموزار وصفرو، فإلغاؤه يزيد من تعقيد الأمور.

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  24. قرار الإلغاء يجب أن يدفع الجميع للتفكير في حلول مبتكرة لمشاكل التنقل في المدينة.

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  26. يجب على الحكومة إعادة النظر في استراتيجياتها لتطوير بنية الطرق والمواصلات في فاس.

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  29. كان المشروع سيشكل خطوة كبيرة نحو تحسين حركة التنقل في المدينة، لكن تم إلغاؤه دون توضيحات واضحة.

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  34. على السلطات المحلية أن تضع خطة بديلة لمواجهة مشكلة الزحام والازدحام في الشوارع.

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  38. إلغاء المشروع يطرح العديد من التساؤلات حول فعالية التخطيط والتنفيذ للمشاريع في فاس.

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  40. قرار الإلغاء يبرز ضرورة إعادة التفكير في آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية.

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  42. إلغاء المشروع يعكس ضعف التنسيق بين الجهات المعنية في مجال تطوير البنية التحتية.

    رد

  46. إلغاء النفقين يتطلب البحث عن حلول أخرى لمعالجة مشكل الحركة المرور في تلك المنطقة.

    رد

  47. إلغاء المشروع يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مستقبل المشاريع التنموية في المدينة.

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  49. لابد من اتخاذ قرارات مدروسة لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح وعدم إلغائها في مراحل متأخرة.

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  50. الشركة كان من المفترض أن تعزز البنية التحتية بالمنطقة، لكن هذا القرار يبقى غير مفهوم.

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