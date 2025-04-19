بعد إعلان سابق أثار آمال الساكنة.. شركة “فاس للتهيئة” تلغي مشروع إنجاز نفقين بطريق إيموزار وصفرو

هبة بريس- ع محياوي

في خطوة مفاجئة، أقدمت شركة فاس للتهيئة على إلغاء طلب عروض إنجاز نفقين تحت أرضيين بكل من مدار تقاطع طريق إيموزار وطريق صفرو، وذلك بعد الإعلان عنه مؤخرًا ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية بالمدينة.

وجاء الإلغاء عبر إشعار رسمي نُشر على موقع الصفقات العمومية بتاريخ 3 أبريل 2025، دون تقديم توضيحات رسمية للرأي العام، رغم أن المشروع كان يُنتظر أن يخفف من حدة الاكتظاظ المروري على هذين المحورين الحيويين.

وقدرت كلفة الأشغال في الإعلان السابق بـأزيد من 16 مليار سنتيم، مع تحديد الضمان المؤقت بـ160 مليون سنتيم، في حين كان من المقرر فتح الأظرفة المتعلقة بالمنافسة يوم 24 أبريل الجاري.

وتشير مصادر إلى وجود تردد واضح في حسم القرار بشأن المشروع، حيث سبق أن أُلغيت دراسة أولية له، ثم أعيد النظر فيه قبل أسابيع، قبل أن يُرفض من جديد، ما يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات المحلية لحسم الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تهم بشكل مباشر تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل التنقل داخل المدينة.

فهل سيتم إحياء المشروع لاحقًا؟ أم أن ساكنة فاس عليها انتظار سنوات أخرى قبل رؤية مثل هذه الأوراش قيد التنفيذ؟