توقيف مروج مخدرات قرب مؤسسة تعليمية بضواحي تطوان

في سياق الجهود الأمنية المكثفة لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات، لا سيما تلك التي تستهدف الوسط المدرسي، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز أزلا، مساء اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، من توقيف أحد المشتبه فيهم بترويج المخدرات، وذلك خلال عملية نوعية نُفذت بنجاح بضواحي مدينة تطوان.

وقد أسفرت العملية عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا ومسحوق الكيف معدة للترويج، إلى جانب حجز مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط غير القانوني.

ووفق مصادر مطلعة، فقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، في انتظار تعميق البحث معه للكشف عن هويات شركائه ومزوديه المحتملين.

وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها مصالح الدرك الملكي على صعيد قرى إقليم تطوان، والتي تهدف إلى تطويق خطر المخدرات بالمحيط المدرسي من خلال تكثيف الدوريات والمراقبة المستمرة، ضماناً لأمن وسلامة التلاميذ، خصوصاً القاصرين منهم.