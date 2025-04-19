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الرباط.. 10 سنوات سجنا لمغتصب فتاة قاصر

الرباط.. 10 سنوات سجنا لمغتصب فتاة قاصر

19 أبريل، 2025 - 11:41 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكماً بالسجن عشر سنوات نافذة في حق شخص أدين بتهم تتعلق باغتصاب قاصر، في واقعة تعود إلى العام الماضي بمدينة تامسنا.

وقد شمل الحكم أيضاً تعويضاً مالياً لفائدة الضحية، استناداً إلى ما ثبت لدى المحكمة من معطيات وشهادات وتقارير طبية.

وتأتي هذه القضايا لتسلط الضوء من جديد على أهمية تعزيز الحماية القانونية للأطفال والقاصرين، وضمان سرعة التفاعل مع الشكايات المتعلقة بالاعتداءات، بما يضمن الإنصاف وحماية الضحايا من أي انتهاك.

19 أبريل، 2025 - 11:41 صباحًا
36

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‫36 تعليقات

  1. إذا كانت القوانين تحمي الأطفال، فإن المسؤولية تقع أيضًا على المجتمع للوقوف إلى جانب الضحايا.

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  24. هذا الحكم يعكس جدية القضاء المغربي في التعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين.

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