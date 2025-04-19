الرباط.. 10 سنوات سجنا لمغتصب فتاة قاصر
هبة بريس- الرباط
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكماً بالسجن عشر سنوات نافذة في حق شخص أدين بتهم تتعلق باغتصاب قاصر، في واقعة تعود إلى العام الماضي بمدينة تامسنا.
وقد شمل الحكم أيضاً تعويضاً مالياً لفائدة الضحية، استناداً إلى ما ثبت لدى المحكمة من معطيات وشهادات وتقارير طبية.
وتأتي هذه القضايا لتسلط الضوء من جديد على أهمية تعزيز الحماية القانونية للأطفال والقاصرين، وضمان سرعة التفاعل مع الشكايات المتعلقة بالاعتداءات، بما يضمن الإنصاف وحماية الضحايا من أي انتهاك.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
36 تعليقات
إذا كانت القوانين تحمي الأطفال، فإن المسؤولية تقع أيضًا على المجتمع للوقوف إلى جانب الضحايا.
حماية القاصرين لا تكون فقط بالقوانين بل بالتطبيق الفعلي لها.
على الدولة أن تزيد من العقوبات لمكافحة مثل هذه الجرائم الشنيعة.
من الضروري العمل على توعية الآباء والمجتمع بحقوق الأطفال.
هذا الحكم يعتبر إشارة هامة لضرورة تشديد العقوبات على المعتدين.
نشيد بالحكم الذي يساهم في تعزيز ثقافة العدالة والمساواة.
هذه القضية تبرز أهمية العمل الجماعي للحفاظ على أمان المجتمع.
الحكم يمثل رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بالأبرياء.
العدالة لا تتأخر، وفي هذه القضية أعيدت الحقوق إلى الضحية.
الإجراءات القانونية يجب أن تكون حازمة لتوفير الحماية للأطفال في المجتمع.
هذه الأحكام ستساعد على زيادة الوعي بقضايا الاعتداءات على القاصرين.
دور القضاء في تحقيق العدالة وحماية الضحايا من أيدي المعتدين.
العدالة تأخذ مجراها وتعود الحقوق إلى أصحابها بعد طول معاناة.
نأمل أن تكون هذه الأحكام رادعاً لكل من ينوي إلحاق الأذى بالأبرياء.
الحكم يبعث برسالة قوية حول أهمية محاسبة المعتدين على القاصرين.
يتعين على جميع الفاعلين تكثيف الجهود لحماية الأطفال من التحرش والاعتداءات.
نستطيع أن نرى في هذا الحكم عدلاً يعيد للأطفال حقوقهم المهدورة.
يجب تعزيز التوعية حول حقوق الطفل وأهمية حماية خصوصياتهم.
خطوة مهمة في تعزيز الثقة في القضاء والعدالة الاجتماعية.
على المجتمع أن يظل متيقظًا لأي انتهاك لحقوق الأطفال.
التفاعل السريع مع القضايا هو ما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.
لا مجال للتساهل في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
الحكم يعكس تضامن المجتمع مع الضحايا وتقديم الحماية لهم.
هذا الحكم يعكس جدية القضاء المغربي في التعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين.
تأكيد على ضرورة حماية الأطفال والقاصرين من أي شكل من أشكال العنف.
يجب تعزيز جهود التوعية في المدارس والمجتمع حول حقوق الأطفال.
نطالب بتشديد قوانين حماية الأطفال وتعزيز مراقبة المجتمع.
من الضروري أن تلتزم جميع المؤسسات بتوفير الحماية للأطفال من الاعتداءات.
القضاة يجب أن يستمروا في اتخاذ قرارات حاسمة لحماية الأطفال من المعتدين.
نريد بيئة آمنة لأطفالنا حيث لا يكون هناك مكان للانتهاكات.
هذا الحكم هو خطوة نحو الحفاظ على أمان الأطفال وحمايتهم من الاعتداءات.
القوانين يجب أن تتطور بشكل مستمر لتواكب الجرائم الحديثة وتوفر حماية أفضل.
ضرورة تكثيف التوعية القانونية بين الأفراد حول حقوق الأطفال.
القرار يؤكد أن النظام القضائي قوي بما يكفي لحماية الحقوق.
القرار يؤكد أن لا تهاون مع مرتكبي جرائم الاغتصاب في المجتمع.
علينا جميعًا أن نكون أكثر وعياً بحماية الأطفال في محيطنا.