خالد العجلي يشارك في المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي بفاس

هبة بريس- ع محياوي

شارك السيد خالد العجلي، النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية ورئيس نادي الوداد الرياضي الفاسي، في أشغال المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي احتضنتها مدينة فاس، وناقشت سبل تطوير آليات التشجيع ودعم الممارسة الرياضية بمختلف مستوياتها.

وتندرج هذه المناظرة في إطار الدينامية الوطنية استعدادًا لاحتضان المملكة المغربية لحدثين كرويين بارزين: كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وقد شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول أهمية الجماهير ودورها الفاعل في خلق مناخ رياضي احترافي، وتعزيز الانتماء للأندية الوطنية، وخاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر الكرة المغربية.