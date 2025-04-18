خالد العجلي يشارك في المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي بفاس
هبة بريس- ع محياوي
شارك السيد خالد العجلي، النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية ورئيس نادي الوداد الرياضي الفاسي، في أشغال المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي احتضنتها مدينة فاس، وناقشت سبل تطوير آليات التشجيع ودعم الممارسة الرياضية بمختلف مستوياتها.
وتندرج هذه المناظرة في إطار الدينامية الوطنية استعدادًا لاحتضان المملكة المغربية لحدثين كرويين بارزين: كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وقد شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول أهمية الجماهير ودورها الفاعل في خلق مناخ رياضي احترافي، وتعزيز الانتماء للأندية الوطنية، وخاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر الكرة المغربية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
36 تعليقات
يجب الاستثمار في جماهير الأندية وتكوين روابط رسمية.
نريد تشجيعًا يليق بصورة المغرب في العالم.
ننتظر من باقي الجهات تنظيم مبادرات مماثلة.
الدعم المادي ضروري لتحفيز الجماهير على التنظيم.
الإعلام الرياضي له دور مهم في التوجيه والتوعية.
التنسيق بين الأندية والجماهير سيُحدث نقلة نوعية.
توسيع النقاش ليشمل كل الرياضات وليس فقط كرة القدم.
التنوع الثقافي في التشجيع المغربي نقطة قوة.
نطالب بدعم التنقلات الجماهيرية بطريقة منظمة وآمنة.
يجب تحفيز الجماهير على الابتكار في طرق التشجيع.
كأس إفريقيا والمونديال فرصة تاريخية للمغرب.
حضور ممثلي الأندية يُعزز النقاش ويقرب التوصيات من الواقع.
التشجيع الحقيقي يبدأ من البنية التحتية للمدرجات.
نطالب بخلق فضاءات للتعبير الرياضي في المدن.
دعم الرياضة يساهم في تنمية الشباب ومحاربة الانحراف.
الكرة بدون جمهور لا طعم لها.
يجب إشراك التلاميذ والطلبة في ثقافة التشجيع الحضاري.
فاس تستحق المزيد من الفعاليات الرياضية الكبرى.
هذا النوع من اللقاءات يفتح آفاقًا جديدة للكرة الوطنية.
فاس قادرة على أن تكون نموذجًا في التشجيع الحضاري.
هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في دعم الكرة.
المناظرات الجهوية ضرورية لتشخيص الواقع الرياضي محليًا.
الرياضة وسيلة للوحدة الوطنية لا للتفرقة.
المناظرة مناسبة جيدة لإصلاح العلاقة بين الأمن والجماهير.
المناظرة جاءت في وقتها المناسب.
تطوير التشجيع يعني تقليص العنف في الملاعب.
إشراك المجتمع المدني الرياضي مطلب ضروري.
خطوة إيجابية في سبيل تطوير البنية الرياضية الوطنية.
نأمل أن تشمل الخطة دعم الفئات الصغرى ومراكز التكوين.
تشجيع الجماهير أصبح ضرورة وليس ترفًا.
فاس مدينة عريقة وتستحق نادٍ قوي وجمهور منظم.
التحضير للاستحقاقات الكبرى يبدأ من القاعدة.
الجماهير المغربية معروفة عالميًا ويجب الحفاظ على الصورة.
ننتظر تفعيل مخرجات هذه المناظرة على أرض الواقع.
نأمل أن لا تبقى التوصيات حبرًا على ورق.