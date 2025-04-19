طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس حارا نسبيا بأقصى كل من جنوب البلاد والجنوب-الشرقي.

ويرتقب أيضا نزول أمطار ضعيفة محليا بالسهول الشمالية -الغربية، والسايس، والساحل المتوسطي، والريف، والأطلس المتوسط، مع تساقط قطرات مطرية متفرقة بالمناطق المتواجدة ما بين سهول المحيط الأطلسي الممتدة ما بين الدار البيضاء والصويرة وهضاب الفوسفاط ووالماس.

كما سيلاحظ مع نزول قطرات مطرية أخرى قد تكون مرفوقة برعد، وذلك بالأطلس الكبير، وسفوحه الشرقية، وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستهم بعض التساقطات الثلجية مرتفعات الأطلس المتوسط والريف خلال النصف الثاني من الليل.

كما ستهب الرياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، والريف، والأطلس، وجنوب البلاد، والسواحل الوسطى، فضلا عن تطاير الغبار محليا بالمناطق الجنوبية والشرقية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و11 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و21 درجة بكل من منطقة سوس، السهول المتواجدة غرب الأطلس الصغير، جنوب البلاد و الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 08 و15 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف على العموم.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ومحليا هائج إلى قوي الهيجان مساء بالواجهة المتوسطية و قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.