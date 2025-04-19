الدرك الملكي يُطيح بعصابة متخصصة في السرقات تحت التهديد بالفنيدق

نجحت عناصر الدرك الملكي بمدينة الفنيدق، مساء الجمعة 18 أبريل 2025، في وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تورطت في تنفيذ عمليات سرقة تحت التهديد بواسطة أسلحة بيضاء، استهدفت مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وجاء هذا التدخل الأمني بعد سلسلة من التحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها المصالح المختصة، والتي مكنت من تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم في مناطق تابعة للنفوذ الترابي للفنيدق.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الموقوفين كانوا يتحركون بتنسيق مع شخص يُعتبر العقل المدبر لهذه العمليات، وينشطون داخل المناطق الغابوية المجاورة لعمالة المضيق-الفنيدق.

ومن بين المشتبه فيهم، تم توقيف قاصر يُعتقد أنه كان منخرطًا ضمن هذا التنظيم الإجرامي، مما يسلط الضوء على خطورة استدراج القاصرين إلى مثل هذه الأنشطة الإجرامية.

وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، كما تم الشروع في تنفيذ عمليات تفتيش داخل منازلهم بهدف جمع المزيد من الأدلة.

وتواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل فك جميع خيوط هذه الشبكة وتحديد باقي المتورطين المحتملين.