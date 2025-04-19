الدرك الملكي يُطيح بعصابة متخصصة في السرقات تحت التهديد بالفنيدق
نجحت عناصر الدرك الملكي بمدينة الفنيدق، مساء الجمعة 18 أبريل 2025، في وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تورطت في تنفيذ عمليات سرقة تحت التهديد بواسطة أسلحة بيضاء، استهدفت مبالغ مالية وهواتف محمولة.
وجاء هذا التدخل الأمني بعد سلسلة من التحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها المصالح المختصة، والتي مكنت من تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم في مناطق تابعة للنفوذ الترابي للفنيدق.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الموقوفين كانوا يتحركون بتنسيق مع شخص يُعتبر العقل المدبر لهذه العمليات، وينشطون داخل المناطق الغابوية المجاورة لعمالة المضيق-الفنيدق.
ومن بين المشتبه فيهم، تم توقيف قاصر يُعتقد أنه كان منخرطًا ضمن هذا التنظيم الإجرامي، مما يسلط الضوء على خطورة استدراج القاصرين إلى مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، كما تم الشروع في تنفيذ عمليات تفتيش داخل منازلهم بهدف جمع المزيد من الأدلة.
وتواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل فك جميع خيوط هذه الشبكة وتحديد باقي المتورطين المحتملين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
52 تعليقات
ما كان الفقر و العز يوما تشجيعا على الجريمة بل تدني الاخلاق
منطقة تم القضاء فيها على التهريب المعيشي دون وضع بداءل للمواطنين البسطاءالذين كانوا يمارسونه ولم يترك لهم غير المخدرات والهجري السرية
استرجاع المسروقات مهم لرد الاعتبار للضحايا
تدخل احترافي من طرف عناصر الدرك
استهداف الغابات يعكس التخطيط المسبق
توقيف العقل المدبر هو نصف الحل
الجريمة لا تعرف سنا ولا رحمة
لا بد من تفعيل دور المجتمع المدني في الوقاية
يجب تسليط الضوء على خطورة استدراج القاصرين
الإعلام يجب أن يواكب المجهودات الأمنية
نأمل أن يكون هذا التحرك بداية لحملة واسعة
التنسيق مع السكان المحليين قد يساعد أكثر
توقيف القاصر يجب أن يتبعه إعادة تأهيل
دور النيابة العامة كان حاسما في القضية
المداهمات الليلية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية
الجرائم المنظمة تحتاج لمقاربة شاملة
التنسيق بين الأجهزة الأمنية فعال جدًا
السرعة في التدخل حدّت من خطورة العصابة
دعم الضحايا نفسيا أمر ضروري أيضًا
استخدام الغابات ملاذًا للعصابات يجب معالجته
استعمال الأسلحة البيضاء يفرض تدخلات وقائية
يجب تطويق الظاهرة قبل أن تتوسع أكثر
التوعية في المدارس قد تقي من استدراج القاصرين
المجهودات الجبارة للدرك تُعطي ثمارها
استغلال الأسلحة البيضاء يزيد من خطورة الوضع
يجب مواصلة البحث عن باقي المتورطين
العصابات أصبحت أكثر جرأة ويجب ردعها
تحرك في الوقت المناسب أنقذ الضحايا
نتمنى أن يكون هناك وعي مجتمعي أكبر
خطوة مهمة نحو تطهير المنطقة من المجرمين
سياسة أمنية قوية تحقق نتائج ميدانية فعالة
متى سيتم القضاء على هذه الشبكات بشكل نهائي؟
مجهودات الأمن تستحق التنويه
لابد من دعم الدرك بالوسائل التكنولوجية المتقدمة
لماذا ينجرف القاصرون نحو الجريمة؟
يجب مراقبة سوق الهواتف المستعملة بشكل أكبر
العمل الجماعي بين الأجهزة كان في مستوى التحدي
قاصر منخرط في الجريمة أمر مقلق جدًا
التحريات الدقيقة دليل على احترافية العمل
هذا النجاح الأمني يجب أن يُستثمر إعلاميا
ضرورة تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم
تورط قاصر يتطلب تدخل مصالح الطفولة
الفقر والبطالة قد يدفعان الشباب للجريمة
يجب تعزيز المراقبة الأمنية في المناطق الغابوية
التحقيقات يجب أن تشمل البيئة الاجتماعية للموقوفين
نحتاج إلى مقاربة تربوية وأمنية متكاملة
لابد من إدماج الشباب في برامج تربوية
العصابات الصغيرة تتحول بسرعة إلى تنظيمات خطيرة
يجب فرض عقوبات قاسية
Meziane bezaf
يجب معاقبة كل من تورط بالصرامة اللازمة