نبيلة منيب… بعد عشرين شهرا على زلزال الحوز.. الضحايا ما زالوا تحت الخيام

هبة بريس – الحوز

أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، خلال ندوة صحفية نظمتها تنسيقية ضحايا زلزال الحوز بمقر الحزب بالدار البيضاء، أن الوضعية الحالية لسكان المناطق المتضررة لا تزال مأساوية، رغم مرور أكثر من عشرين شهراً على الزلزال المدمر.

وقالت منيب في تصريح ل “هبة بريس” : “لقد عبر الشعب المغربي عن تضامن كبير في أعقاب الكارثة، والحكومة تعهدت بإعادة الإعمار وبناء المدارس والطرقات والقناطر، غير أن الواقع يكشف تأخراً كبيرا، حيث لا يزال آلاف المواطنين يعيشون تحت الخيام، بعد أن عانوا من برد فصلين من الشتاء والفيضانات “.

وأضافت: “لا يمكن قبول الأرقام الرسمية التي تتحدث عن تقدم بنسبة 60% أو 70% في الإعمار، في حين أن المدارس لم تُبْنَ بعد، والمساكن لم تُجهز، والأهالي لا يزالون يعانون في صمت.”

منيب أشارت كذلك إلى أن الدولة اقترضت ملايير الدراهم لهذا الغرض، لكنها تساءلت عن مصير هذه الأموال، مؤكدة أن “الإعانات المقدمة غير كافية، إذ منحت الحكومة مبلغ 2500 درهم شهرياً لستة أشهر فقط، وهو ما لا يغطي حتى احتياجات الكراء أو البناء الأولي”.

وختمت حديثها بتأكيد ضرورة محاسبة المسؤولين وإطلاق مبادرات برلمانية لتسليط الضوء على هذه المأساة، التي لا يجب أن تمر مرور الكرام.