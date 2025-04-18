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نبيلة منيب… بعد عشرين شهرا على زلزال الحوز.. الضحايا ما زالوا تحت الخيام

نبيلة منيب… بعد عشرين شهرا على زلزال الحوز.. الضحايا ما زالوا تحت الخيام

18 أبريل، 2025 - 7:22 مساءً
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هبة بريس – الحوز

أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، خلال ندوة صحفية نظمتها تنسيقية ضحايا زلزال الحوز بمقر الحزب بالدار البيضاء، أن الوضعية الحالية لسكان المناطق المتضررة لا تزال مأساوية، رغم مرور أكثر من عشرين شهراً على الزلزال المدمر.

وقالت منيب في تصريح ل “هبة بريس” : “لقد عبر الشعب المغربي عن تضامن كبير في أعقاب الكارثة، والحكومة تعهدت بإعادة الإعمار وبناء المدارس والطرقات والقناطر، غير أن الواقع يكشف تأخراً كبيرا، حيث لا يزال آلاف المواطنين يعيشون تحت الخيام، بعد أن عانوا من برد فصلين من الشتاء والفيضانات “.

وأضافت: “لا يمكن قبول الأرقام الرسمية التي تتحدث عن تقدم بنسبة 60% أو 70% في الإعمار، في حين أن المدارس لم تُبْنَ بعد، والمساكن لم تُجهز، والأهالي لا يزالون يعانون في صمت.”

منيب أشارت كذلك إلى أن الدولة اقترضت ملايير الدراهم لهذا الغرض، لكنها تساءلت عن مصير هذه الأموال، مؤكدة أن “الإعانات المقدمة غير كافية، إذ منحت الحكومة مبلغ 2500 درهم شهرياً لستة أشهر فقط، وهو ما لا يغطي حتى احتياجات الكراء أو البناء الأولي”.

وختمت حديثها بتأكيد ضرورة محاسبة المسؤولين وإطلاق مبادرات برلمانية لتسليط الضوء على هذه المأساة، التي لا يجب أن تمر مرور الكرام.

18 أبريل، 2025 - 7:22 مساءً
59

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‫59 تعليقات

  3. المرجو النشر!!
    لو قدر ان كانت منطقة الحوز في دائرة المناطق التي تضم ملعبا او اثنين بين جبالها تستقبل مباريات كاس أفريقيا و كأس العالم و تخصها وفود الفيفا بزيارات رسمية لكان حالها غير ما هو عليه الآن!! نحن نتاسف لغياب روح المسؤولية كما ندعو لعاهل البلاد بالشفاء العاجل لان زياراته الميدانية خلقت مغربي اخر و للأسف لا تتحرك العجلة الا بعطفه و عنايته الكريمة.

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  34. بالنسبة لهذه القضية لماذا يخرج المتظاهرون كل احد مع غزة و لا مرة مع سكان الحوز لتسليط الضوء عليها ام ان المشاكل الوطنية لا مكان عندهم

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