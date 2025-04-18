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زوجة طبيب التجميل التازي تغادر أسوار سجن عكاشة
زوجة طبيب التجميل التازي تغادر أسوار سجن عكاشة

عاجل لحظة مؤثرة.. زوجة طبيب التجميل التازي تغادر أسوار سجن عكاشة

18 أبريل، 2025 - 11:06 مساءً
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في مشهد امتزجت فيه مشاعر الفرح بالدموع، غادرت زوجة طبيب التجميل الشهير الحسن التازي، مساء اليوم الجمعة، أسوار سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، بعد قرار الإفراج عنها في إطار مسطرة قضائية مستمرة منذ شهور أثارت اهتمام الرأي العام الوطني.

ووثّقت عدسة “هبة بريس” لحظة خروجها، حيث ظهرت وهي تغادر بوابة المؤسسة السجنية وسط استقبال عائلي حار، حيث احتضنت أفراد أسرتها الذين كانوا في انتظارها منذ الساعات الأولى، في لحظة إنسانية أثارت تعاطف العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي الإفراج عنها بعدما قضت شهورًا خلف القضبان، ضمن ملف يتابع فيه زوجها، الدكتور الحسن التازي، وعدد من أفراد الطاقم الإداري لمصحة خاصة، بتهم تتعلق بتدبير أموال التبرعات الموجهة لعلاج المرضى المعوزين.

ورغم حساسية الملف وطابعه المعقد، فإن هذه اللحظة أعادت النقاش حول الجوانب الإنسانية في القضايا المعروضة أمام القضاء، وفتحت الباب أمام تأويلات متعددة حول مآلات القضية وموقف العدالة في المرحلة المقبلة.

ويتابع الرأي العام عن كثب تطورات هذا الملف الذي شغل الصحف والمنصات طويلاً، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والجلسات المقبلة.

18 أبريل، 2025 - 11:06 مساءً
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