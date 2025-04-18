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انتحار - صورة تعبيرية
انتحار - صورة تعبيرية

الحوز.. انت،،،حار رجل خمسيني بدوار “إغي” يهز المنطقة والدرك يفتح تحقيقًا

18 أبريل، 2025 - 6:35 مساءً
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اهتزّ دوار “إغي” التابع لجماعة زرقطن، بإقليم الحوز، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، على وقع فاجعة انتحار رجل خمسيني متزوج وأب لأطفال، بعد أن أقدم على وضع حد لحياته شنقًا داخل إحدى غرف منزله.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالك، المزداد سنة 1959، وُجد جثة هامدة من طرف أحد أفراد أسرته، ما خلف صدمة كبيرة وسط ذويه وساكنة الدوار التي استيقظت على وقع الحادث المفجع.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات التابع لمكتب حفظ الصحة المشترك بمدينة آيت أورير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، في وقت باشرت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقًا دقيقًا من أجل تحديد ملابسات الواقعة وظروف وقوعها، وما إن كانت خلفياتها نفسية أو اجتماعية.

وتعيد هذه الحادثة المأساوية طرح تساؤلات مقلقة حول الصحة النفسية في العالم القروي، وضرورة تكثيف آليات الدعم والمواكبة النفسية والاجتماعية، خصوصًا في صفوف الفئات الهشة والمعزولة

18 أبريل، 2025 - 6:35 مساءً
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‫30 تعليقات

  16. بخلاف مايرجوه المنتحر وهو نهاية أوجاعه واتراحه بانتحاره فإن القران والحديث وبشكل قاطع يدل على أن المشاكل الحقة هي بعد الموت وخصوصا لمن يموت على حالة لاترضي اهل السماء حيث دار الحق.

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