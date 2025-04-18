جريمة عائلية تهز فاس.. شاب ينهي حياة شقيقه الأكبر بسبب خلاف عائلي

هبة بريس- مكتب فاس

اهتزّ الحي الجديد بمقاطعة زواغة في مدينة فاس، مساء يوم أمس الخميس 17 أبريل الجاري، على وقع جريمة مأساوية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعد أن تلقى طعنات قاتلة من طرف شقيقه الأصغر إثر شجار عائلي عنيف.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تطور خلاف حاد بين الشقيقين داخل منزل الأسرة إلى مواجهة دامية، أقدم خلالها الجاني، البالغ من العمر 25 سنة، على استلال سكين وتوجيه طعنات غائرة لأخيه الأكبر، البالغ 28 سنة، نُقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

مصادر مقربة أكدت أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، ما جعل الوضع يخرج عن السيطرة بشكل مأساوي.

وقد تدخلت المصالح الأمنية فور علمها بالواقعة، حيث تم توقيف المشتبه فيه وفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الجريمة تُعيد طرح تساؤلات عديدة حول واقع الصحة النفسية داخل الأسر، وأهمية التواصل وتفادي تصعيد الخلافات داخل البيت الواحد.