أمن مراكش يعتقل مروج لحبوب الهلوسة بحي السعادة بمراكش
هبة بريس – محمد ضاهر
تمكنت عناصر الشرطة بالدائرة الامنية 16 صباح اليوم الاربعاء، من ايقاف شخص متلبس بحيازة كمية من حبوب الهلوسة معدة للترويج قرب مسجد السعادة بمقاطعة كليز.
العملية تمت بعد توصل عناصر الشرطة بمعلومات دقيقة حول نشاط المروج، ليتم نصب كمين محكم مكن من ايقافه وحجز ازيد من 126 قرصا مهلوسا.
كما تم اقتياد الموقوف صوب مقر الدائرة، من اجل تحرير محضر الايقاف والحجز، واحالته على الشرطة القضائيّة، من اجل تعميق البحث، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
هاد النوع من المروجين خاصو العقاب الصارم
نصبو ليه كمين محكم وطيحو بيه قدام مسجد السعادة
هاد العملية مثال على نجاح التنسيق الامني مع المعلومات الدقيقة
المعلومة الدقيقة هي اللي خلات التدخل يكون ناجح
هاد الحبوب راها كارثة في كليز خاص تكون مراقبة مشددة
الشرطة قامت بالواجب وتم اقتياده لتحرير المحضر
خاص تضافر الجهود باش نحاربو الترويج وسط الاحياء
تم ايقاف المشتبه فيه وحجز كمية مهمة من الاقراص المهلوسة
من بعد غادي يتحال على الشرطة القضائية لتوسيع البحث
تحية كبيرة لعناصر الشرطة اللي خدمو على راسهم