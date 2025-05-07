أمن مراكش يعتقل مروج لحبوب الهلوسة بحي السعادة بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت عناصر الشرطة بالدائرة الامنية 16 صباح اليوم الاربعاء، من ايقاف شخص متلبس بحيازة كمية من حبوب الهلوسة معدة للترويج قرب مسجد السعادة بمقاطعة كليز.

العملية تمت بعد توصل عناصر الشرطة بمعلومات دقيقة حول نشاط المروج، ليتم نصب كمين محكم مكن من ايقافه وحجز ازيد من 126 قرصا مهلوسا.

كما تم اقتياد الموقوف صوب مقر الدائرة، من اجل تحرير محضر الايقاف والحجز، واحالته على الشرطة القضائيّة، من اجل تعميق البحث، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.