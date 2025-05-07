إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة (صور)

هبة بريس – الجديدة

علمت مصادر مطلعة أن عناصر من الدرك الملكي بتنسيق مع السلطة المحلية تمكنت، في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء 7 ماي الجاري، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية على مستوى منطقة غابوية مجاورة لشاطئ بضواحي قيادة سيدي علي بن حمدوش، دائرة أزمور، إقليم الجديدة.

ووفق نفس المصادر، فإن التدخل الأمني، الذي جاء في إطار العمليات الاستباقية لمراقبة الشريط الساحلي، أسفر عن حجز معدات متطورة كانت معدة لتنفيذ العملية، من بينها قارب مطاطي كبير، ومحركات بحرية، إضافة إلى كمية من الوقود ومستلزمات ملاحية وغذائية.

كما تم خلال هذه العملية توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في تنظيم المحاولة، إلى جانب مرشحين للهجرة، والذين يجري حاليا الاستماع إليهم في إطار التحقيقات التي تشرف عليها السلطات المختصة.

ويُعتبر هذا التدخل الأمني ضربة قوية جديدة لشبكات تهريب البشر، التي تحاول استغلال بعض المسالك الساحلية غير المراقبة، إلا أن المراقبة الدقيقة والاستعداد الدائم لعناصر الدرك الملكي حال دون تنفيذ هذه المخططات.