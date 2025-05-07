close button
إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية

إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة (صور)

7 مايو، 2025 - 11:07 مساءً
0

هبة بريس – الجديدة

علمت مصادر مطلعة أن عناصر من الدرك الملكي بتنسيق مع السلطة المحلية تمكنت، في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء 7 ماي الجاري، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية على مستوى منطقة غابوية مجاورة لشاطئ بضواحي قيادة سيدي علي بن حمدوش، دائرة أزمور، إقليم الجديدة.

إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية
إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية

ووفق نفس المصادر، فإن التدخل الأمني، الذي جاء في إطار العمليات الاستباقية لمراقبة الشريط الساحلي، أسفر عن حجز معدات متطورة كانت معدة لتنفيذ العملية، من بينها قارب مطاطي كبير، ومحركات بحرية، إضافة إلى كمية من الوقود ومستلزمات ملاحية وغذائية.

إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية
إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية

كما تم خلال هذه العملية توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في تنظيم المحاولة، إلى جانب مرشحين للهجرة، والذين يجري حاليا الاستماع إليهم في إطار التحقيقات التي تشرف عليها السلطات المختصة.

ويُعتبر هذا التدخل الأمني ضربة قوية جديدة لشبكات تهريب البشر، التي تحاول استغلال بعض المسالك الساحلية غير المراقبة، إلا أن المراقبة الدقيقة والاستعداد الدائم لعناصر الدرك الملكي حال دون تنفيذ هذه المخططات.

7 مايو، 2025 - 11:07 مساءً
0

مقالات ذات صلة

صورة تعبيرية

جرسيف.. توقيف شخصين بتهمة النصب المعلوماتي في عملية أمنية…

2025-05-07 / 22:11
أمن مراكش يكشف تفاصيل اعتقال مهاجرين بعد مطاردة هوليودية

أمن مراكش يكشف تفاصيل اعتقال مهاجرين بعد مطاردة هوليودية

2025-05-07 / 12:58
أمن مراكش يعتقل مروج لحبوب الهلوسة بحي السعادة بمراكش

أمن مراكش يعتقل مروج لحبوب الهلوسة بحي السعادة بمراكش

2025-05-07 / 12:26
عملية أمنية مشتركة تُحبط تهريب 1170 قرصاً مخدراً بمعبر بني أنصار

عملية أمنية مشتركة تُحبط تهريب 1170 قرصاً مخدراً بمعبر…

2025-05-07 / 11:32
صورة تعبيرية لسيارة الإسعاف

طنجة.. مصرع أربعيني إثر سقوطه من الطابق الرابع لمبنى…

2025-05-07 / 00:26
الحراسة النظرية

تمديد الحراسة النظرية لـ”مثليين” ضُبطوا داخل شقة بتامنصورت ضواحي…

2025-05-06 / 21:31
الكوكايين

إحباط تهريب 514 كلغ من الكوكايين بميناء طنجة

2025-05-06 / 21:19
صورة تعبيرية

توقيف يوتيوبر شهيرة في مطار محمد الخامس بسبب بيع…

2025-05-06 / 20:10
محاولة إنتحار طفلة بمراكش

مراكش.. محاولة إنتحار طفلة تستنفر السلطات

2025-05-06 / 18:18
اعتقال شخص بحوزته كمية من المعسل المهرب بمراكش

اعتقال شخص بحوزته كمية من المعسل المهرب بمراكش

2025-05-06 / 17:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى