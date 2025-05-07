close button
الجيش الهندي
الجيش الهندي

باكستان تكلّف الجيش بالرد على الهجمات الهندية

7 مايو، 2025 - 12:58 مساءً
0

هبة بريس – وكالات

أعلن مجلس الوزراء الباكستاني أن الهجمات الصاروخية الهندية على الأراضي الباكستانية تعد عملا حربيا، كما كلف جيش البلاد بالرد، حسبما قال مكتب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء.

ووصفت لجنة الأمن الوطني الهجمات الهندية المميتة بالعمل العدائي الصريح، وتعهدت بالرد خلال اجتماع في العاصمة إسلام أباد ترأسه رئيس الوزراء شهباز شريف.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ” هذه الأعمال غير القانونية تعد انتهاكات صارخة لسيادة باكستان ووحدة أراضيها، والتي تشكل بوضوح أعمال حرب وفقا للقانون الدولي”.

وأضاف البيان” تم تكليف القوات المسلحة الباكستانية باتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن”.

وشدد البيان على أن باكستان تحتفظ بحق الرد بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

7 مايو، 2025 - 12:58 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الهند باكستان

قتلى ومصابين جراء قصف متبادل بين الهند وباكستان

2025-05-07 / 09:18
إقليم كشمير

باكستان تتهم الهند بقصف مواقع مدنية وتتوعد بالرد

2025-05-06 / 23:55
دونالد ترامب

ترامب يصف الضربات الهندية في باكستان بـ”المخزية” ويدعو إلى…

2025-05-06 / 23:10
الجيش الهندي

الهند تعلن تنفيذ ضربات جوية داخل باكستان وكشمير

2025-05-06 / 23:05
الهند باكستان

الهند تهاجم 3 مواقع باكستانية بالصواريخ

2025-05-06 / 21:44
صورة تعبيرية

الهند تعلن أنها ستقطع مياه الأنهار عن باكستان

2025-05-06 / 19:32
دونالد ترامب

ترامب: الحوثيون استسلموا وطلبوا منا عدم قصفهم

2025-05-06 / 18:04
السودان يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وسحب سفيره من أبو ظبي

السودان يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وسحب سفيره…

2025-05-06 / 16:12
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة

بعد استفزاز أبوظبي إعلاميًا.. نظام العسكر يهدد مصير استثمارات…

2025-05-06 / 15:33
‌‏الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي

‌‏الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي

2025-05-06 / 13:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى