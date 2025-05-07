عملية أمنية مشتركة تُحبط تهريب 1170 قرصاً مخدراً بمعبر بني أنصار
هبة بريس – محمد زريوح
أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بالمعبر الحدودي بني أنصار بمدينة الناظور، صباح اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، عن إجهاض محاولة لتهريب 1170 قرصاً طبياً مخدراً. العملية الأمنية أسفرت أيضاً عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة.
وأوضحت المصادر الأمنية أن توقيف المشتبه فيهما تم مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة قادمة من مدينة مليلية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على كمية الأقراص المخدرة من نوع “ريفوتريل”، التي كان أحدهما يخفيها بإحكام تحت ملابسه.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية، وتشخيص هويات كافة المتورطين المحتملين. كما يسعى التحقيق إلى تتبع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة سواء داخل المغرب أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
59 تعليقات
الشبكة كانت ناوية تدوز كمية كبيرة ولكن تصدات
البحث القضائي سيمكن من الوصول إلى كافة المتورطين
المعبر ديال بني انصار فيه مراقبة مشددة
المعبر الحدودي بني انصار يشهد واحدة من أنجح العمليات المشتركة
تحية لكل من كيخدم باش يبقى المغرب آمن من هاد الجرائم
تحية لكل من كيخدم باش يبقى المغرب آمن من هاد الجرائم
هاد الشبكات خاص تفكيكها من الجذور ماشي غير توقيف فردين
برافو للشرطة والجمارك لي وقفو هاد المحاولة فالوقت المناسب
المغرب كيحارب التهريب بواحد القوة كبيرة
عملية بحال هادي كتعطي الثقة فالأجهزة الأمنية والجمارك
اللي كيخبي المخدرات تحت الملابس راه مستعد يدمر مستقبل الناس
تحية لكل من كيخدم باش يبقى المغرب آمن من هاد الجرائم
عملية بحال هادي كتعطي الثقة فالأجهزة الأمنية والجمارك
التحقيق غادي يبين شكون باقي مور هاد الشبكة
خاص العقوبات تكون مشددة باش يترباو مروجي السموم
برافو للشرطة والجمارك لي وقفو هاد المحاولة فالوقت المناسب
الكمية اللي لقاوها خطيرة بزاف خصوصا حبوب الريفوتريل
هاد الشبكات خاص تفكيكها من الجذور ماشي غير توقيف فردين
ريفوتريل ولا آفة كتخرب العقول وخاص ردع صارم
تهريب الأقراص المهلوسة خطر كبير على الشباب والمجتمع
ريفوتريل ولا آفة كتخرب العقول وخاص ردع صارم
توقيف جوج ديال المشتبه فيهم خطوة كبيرة
تهريب الأقراص المهلوسة خطر كبير على الشباب والمجتمع
ريفوتريل ولا آفة كتخرب العقول وخاص ردع صارم
الأمن داير خدمتو وكيبن أنهم فايقين مع الشبكات الإجرامية
خاص العقوبات تكون مشددة باش يترباو مروجي السموم
التنسيق بين الأمن والجمارك يعطي نتائج ملموسة
الأمن خاصو الدعم ديال المواطنين باش يتصدى لهاد الآفات
الأمن داير خدمتو وكيبن أنهم فايقين مع الشبكات الإجرامية
تهريب الأقراص المهلوسة خطر كبير على الشباب والمجتمع
تحية لكل من كيخدم باش يبقى المغرب آمن من هاد الجرائم
الامن داير خدمتو وهادشي كيبان من خلال هاد العملية
اللي كيخبي المخدرات تحت الملابس راه مستعد يدمر مستقبل الناس
خاص العقوبات تكون مشددة باش يترباو مروجي السموم
برافو للشرطة والجمارك لي وقفو هاد المحاولة فالوقت المناسب
تهريب الأقراص المهلوسة خطر كبير على الشباب والمجتمع
ضبط 1170 قرصا مخدرا دليل على يقظة العناصر الأمنية
اللي كيخبي المخدرات تحت الملابس راه مستعد يدمر مستقبل الناس
الأمن داير خدمتو وكيبن أنهم فايقين مع الشبكات الإجرامية
الأمن خاصو الدعم ديال المواطنين باش يتصدى لهاد الآفات
الأمن داير خدمتو وكيبن أنهم فايقين مع الشبكات الإجرامية
إحباط التهريب يعكس صرامة الإجراءات بالمناطق الحدودية
عملية بحال هادي كتعطي الثقة فالأجهزة الأمنية والجمارك
الأمن خاصو الدعم ديال المواطنين باش يتصدى لهاد الآفات
هاد الشبكات خاص تفكيكها من الجذور ماشي غير توقيف فردين
ريفوتريل من أخطر المواد التي تؤثر على الصحة العقلية
ريفوتريل ولا آفة كتخرب العقول وخاص ردع صارم
هاد الشبكات خاص تفكيكها من الجذور ماشي غير توقيف فردين
الأمن خاصو الدعم ديال المواطنين باش يتصدى لهاد الآفات
هادشي كيعني باللي المخدرات ما بقاش عندها حدود
الامن كيراقب كلشي حتى اللي جاي من مليلية
كيفاش مخبيين الاقراص تحت الملابس هادشي خطير
التحقيق يشمل الامتدادات الداخلية والخارجية للشبكة
جهود الأمن الوطني تؤكد مرة أخرى فعاليتها في محاربة الجريمة
مليلية تظل نقطة مراقبة حساسة للسلطات المغربية