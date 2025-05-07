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عملية أمنية مشتركة تُحبط تهريب 1170 قرصاً مخدراً بمعبر بني أنصار

عملية أمنية مشتركة تُحبط تهريب 1170 قرصاً مخدراً بمعبر بني أنصار

7 مايو، 2025 - 11:32 صباحًا
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هبة بريس – محمد زريوح

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بالمعبر الحدودي بني أنصار بمدينة الناظور، صباح اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، عن إجهاض محاولة لتهريب 1170 قرصاً طبياً مخدراً. العملية الأمنية أسفرت أيضاً عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة.

وأوضحت المصادر الأمنية أن توقيف المشتبه فيهما تم مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة قادمة من مدينة مليلية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على كمية الأقراص المخدرة من نوع “ريفوتريل”، التي كان أحدهما يخفيها بإحكام تحت ملابسه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية، وتشخيص هويات كافة المتورطين المحتملين. كما يسعى التحقيق إلى تتبع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة سواء داخل المغرب أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

7 مايو، 2025 - 11:32 صباحًا
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