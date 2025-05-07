جرسيف.. توقيف شخصين بتهمة النصب المعلوماتي في عملية أمنية مشتركة

هبة بريس-جرسيف

في عملية أمنية مشتركة بين عناصر الشرطة القضائية بمدينة جرسيف ومصالح الدرك الملكي، تم توقيف، شخصين من ذوي السوابق القضائية صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار عملية أمنية محكمة اعتمدت تقنيات متطورة لتحديد المواقع.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الموقوفين، أحدهما في عقده الثالث والثاني في العشرينات من عمره، يشتبه في تورطهما في عمليات نصب واحتيال إلكتروني، استهدفت معطيات بنكية لضحايا بعد انتحال صفات موظفين في مؤسسات عمومية وخاصة.

وأوضحت نفس المصادر أن المتهمين كانا يعمدان إلى الاتصال الهاتفي بضحاياهم، مدّعين أنهم يمثلون جهات رسمية، ويقدمون وعودًا بمنح جوائز مالية أو مساعدات اجتماعية. وبعد الحصول على المعلومات البنكية بطرق تدليسية، يقومان بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات الضحايا.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث للكشف عن كافة المتورطين المحتملين والامتدادات الأخرى لهذه الأفعال الإجرامية.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية في مكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز حماية المواطنين من مخاطر الاحتيال الرقمي.