طنجة.. مصرع أربعيني إثر سقوطه من الطابق الرابع لمبنى سكني
هبة بريس – طنجة
شهدت تجزئة مغوغة 3 بمدينة طنجة، زوال اليوم الثلاثاء، حادثاً مأساوياً تمثل في سقوط شخص من الطابق الرابع لأحد المباني السكنية الواقعة بشارع عبد السلام ابن بوحوت، مما أدى إلى وفاته على الفور.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الضحية رجل في الأربعينات من عمره، متزوج وأب لطفلين، ويشتغل بإحدى وحدات الخياطة بالمنطقة.
وكان قيد حياته يقطن في الشقة بصفة مكتري. وتشير نفس المصادر إلى أن الهالك كان يمر بظروف نفسية صعبة في الفترة الأخيرة، ما يرجح أن تكون سبباً في الواقعة.
وفور إخطارها بالحادث، حلت عناصر الأمن والوقاية المدنية بمكان الواقعة، حيث تم نقل جثمان الفقيد إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، بينما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كافة ظروف وملابسات الحادثتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
طنجة ولات كتعيش احداث مؤلمة كتخلينا نراجعو راسنا
شخص فالعشرينات او الثلاثينات ممكن يتحمل ولكن فالاربعينات الضغط كيكون اقوى
سقوط مفجع هز سكان تجزئة مغوغة
السلطات جات بسرعة ولكن القدر سبق
الشارع اللي وقعات فيه الحادثة معروف بكثرة السكان
وفاة مأساوية خلفت صدمة فصفوف سكان الحي
الناس خصهم يكونو واعين بالحالة النفسية ديال اقاربهم
خياطة كتحمل معاناة خفية ما كيبانوش للناس
كاين اسر كتخفي معاناتها خوفا من كلام الناس
الضحية كان معروف بين الجيران بطيبوبته
المجتمع محتاج لاذان صاغية قبل ما يوقع الفاجعة
واش ممكن نحاربو الاكتئاب بلا دعم ماشي ممكن
الامن دار خدمتو وفتح تحقيق باش يوضح الحقيقة
الفقيد كان اب لطفلين وهاذشي كيخلي القلب يبكي
الهالك كان كاري فقط وماشي مالك الشقة
المشكل النفسي كيولي خطر كبير فالاحياء السكنية
الرجل كان فمرحلة صعبة فحياتو ومحد حد ما حس بيه