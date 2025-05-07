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صورة تعبيرية لسيارة الإسعاف
صورة تعبيرية لسيارة الإسعاف

طنجة.. مصرع أربعيني إثر سقوطه من الطابق الرابع لمبنى سكني

7 مايو، 2025 - 12:26 صباحًا
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هبة بريس – طنجة

شهدت تجزئة مغوغة 3 بمدينة طنجة، زوال اليوم الثلاثاء، حادثاً مأساوياً تمثل في سقوط شخص من الطابق الرابع لأحد المباني السكنية الواقعة بشارع عبد السلام ابن بوحوت، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الضحية رجل في الأربعينات من عمره، متزوج وأب لطفلين، ويشتغل بإحدى وحدات الخياطة بالمنطقة.

وكان قيد حياته يقطن في الشقة بصفة مكتري. وتشير نفس المصادر إلى أن الهالك كان يمر بظروف نفسية صعبة في الفترة الأخيرة، ما يرجح أن تكون سبباً في الواقعة.

وفور إخطارها بالحادث، حلت عناصر الأمن والوقاية المدنية بمكان الواقعة، حيث تم نقل جثمان الفقيد إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، بينما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كافة ظروف وملابسات الحادث

7 مايو، 2025 - 12:26 صباحًا
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‫17 تعليقات

  2. شخص فالعشرينات او الثلاثينات ممكن يتحمل ولكن فالاربعينات الضغط كيكون اقوى

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