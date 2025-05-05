close button
أمن البيضاء يوقف شخصا هدد مرتادي الملاعب الرياضية

أمن البيضاء يوقف شخصا هدد مرتادي الملاعب الرياضية

5 مايو، 2025 - 2:54 مساءً
36

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، يوم أمس الأحد 4 ماي الجاري، من توقيف شخص يتشبه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بارتكاب جناية.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا عل خلفية رصد شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه به وهو يوجه تهديدات بارتكاب اعتداءات جسدية قاتلة في حق مرتادي الملاعب الرياضية بالدار البيضاء.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه يوم أمس الأحد والعثور بحوزته على جرعات من مخدر الشيرا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

5 مايو، 2025 - 2:54 مساءً
36

مقالات ذات صلة

رأس الماء .. شاب عشريني يفقد حياته غرقا

رأس الماء .. شاب عشريني يفقد حياته غرقا

2025-05-05 / 17:59
مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني معلقة داخل مرحاض حديقة…

2025-05-05 / 13:41
اعتقال - صورة تعبيرية

ترويج المخدرات يجر 3 أشقاء للاعتقال بسلا

2025-05-05 / 12:25
الأمن الوطني

أمن طنجة ينفي شائعة اختطاف الأطفال ويوقف مروجتها

2025-05-05 / 10:19
صورة تعبيرية

طريق الموت بين مراكش وآيت أورير تحصد ضحية جديدة..…

2025-05-05 / 09:54
حادثة مأساوية تهز الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

حادثة مأساوية تهز الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

2025-05-04 / 22:52
خلافات قديمة تنتهي بجريمة دم في قلعة السراغنة.. التحقيقات تطيح بطليقة الضحية

خلافات قديمة تنتهي بجريمة دم في قلعة السراغنة.. التحقيقات…

2025-05-04 / 22:33
كلب مسعور

داء ” السعار ” ينهي حياة شاب بقلعة السراغنة

2025-05-04 / 22:16
الدرك الملكي

تامنصورت.. تفكيك شبكة مشبوهة داخل شقة سكنية وتوقيف خمسة…

2025-05-04 / 21:20
الدرك الملكي

حصري.. “هبة بريس” تنفرد بنشر تفاصيل محاولة تصفية مواطن…

2025-05-04 / 16:43

‫36 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى