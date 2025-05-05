أمن البيضاء يوقف شخصا هدد مرتادي الملاعب الرياضية
هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، يوم أمس الأحد 4 ماي الجاري، من توقيف شخص يتشبه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بارتكاب جناية.
وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا عل خلفية رصد شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه به وهو يوجه تهديدات بارتكاب اعتداءات جسدية قاتلة في حق مرتادي الملاعب الرياضية بالدار البيضاء.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه يوم أمس الأحد والعثور بحوزته على جرعات من مخدر الشيرا.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
36 تعليقات
الرياضة خصها تبقى مجال ديال التسامح والفرجة ماشي العنف
اللي دار شي حاجة خصو يتحاسب باش يكون عبرة للآخرين
هاد التصرفات كاتعطي صورة خايبة على الجمهور الرياضي
هاد التصرفات كاتعطي صورة خايبة على الجمهور الرياضي
خص القانون يكون صارم مع اللي كينشر التهديدات بحال هكا
ماشي أي واحد بغا يدير البوز على حساب الناس الآخرين
خاصنا نربيو أولادنا على حب الرياضة ماشي الكراهية والعنف
التهديدات ماشي وسيلة باش تفرغ الغضب ديالك
الحمد لله الأمن ديما كايقوم بالواجب وكيحمي المواطنين
الحمد لله الأمن ديما كايقوم بالواجب وكيحمي المواطنين
الرياضة خصها تبقى مجال ديال التسامح والفرجة ماشي العنف
الحمد لله الأمن ديما كايقوم بالواجب وكيحمي المواطنين
مزيان أن البوليس تحركو بسرعة وماخلاوش الأمور تفلت
مزيان أن البوليس تحركو بسرعة وماخلاوش الأمور تفلت
مزيان أن البوليس تحركو بسرعة وماخلاوش الأمور تفلت
الرياضة خصها تبقى مجال ديال التسامح والفرجة ماشي العنف
التهديدات ماشي وسيلة باش تفرغ الغضب ديالك
ماشي أي واحد بغا يدير البوز على حساب الناس الآخرين
ماشي أي واحد بغا يدير البوز على حساب الناس الآخرين
خاصنا نربيو أولادنا على حب الرياضة ماشي الكراهية والعنف
خاصنا نربيو أولادنا على حب الرياضة ماشي الكراهية والعنف
هاد التصرفات كاتعطي صورة خايبة على الجمهور الرياضي
اللي دار شي حاجة خصو يتحاسب باش يكون عبرة للآخرين
هاد التصرفات كاتعطي صورة خايبة على الجمهور الرياضي
اللي دار شي حاجة خصو يتحاسب باش يكون عبرة للآخرين
خص القانون يكون صارم مع اللي كينشر التهديدات بحال هكا
خاصنا نربيو أولادنا على حب الرياضة ماشي الكراهية والعنف
خص القانون يكون صارم مع اللي كينشر التهديدات بحال هكا
اللي دار شي حاجة خصو يتحاسب باش يكون عبرة للآخرين
خص القانون يكون صارم مع اللي كينشر التهديدات بحال هكا
التهديدات ماشي وسيلة باش تفرغ الغضب ديالك
الرياضة خصها تبقى مجال ديال التسامح والفرجة ماشي العنف
التهديدات ماشي وسيلة باش تفرغ الغضب ديالك