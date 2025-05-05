close button
رأس الماء .. شاب عشريني يفقد حياته غرقا

رأس الماء .. شاب عشريني يفقد حياته غرقا

5 مايو، 2025 - 5:59 مساءً
0

هبة بربس – احمد المساعد

لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه غرقاً، اليوم الاثنين 05 ماي الجاري، في المنحدر الصخري المعروف بـ”ليروشي” في جماعة رأس الماء التابعة لإقليم الناظور.

ووفقاً لمصادر مطلعة، كان الضحية، الذي ينحدر من مدينة بركان، رفقة مجموعة من أصدقائه في رحلة ترفيهية لممارسة السباحة في المنطقة، قبل أن يغرق أثناء السباحة. وذكرت المصادر أن الشاب لقي حتفه رغم محاولات إنقاذه.

وقد استنفرت الحادثة السلطات المحلية، حيث انتقلت فرق الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تواصل فرق البحث جهودها لاستخراج الجثة من المياه.

5 مايو، 2025 - 5:59 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الدرك الملكي - صورة تعبيرية

جريمة شرف بقلعة السراغنة.. علاقة مشبوهة تنتهي بجثة جنب…

2025-05-05 / 19:13
أمن البيضاء يوقف شخصا هدد مرتادي الملاعب الرياضية

أمن البيضاء يوقف شخصا هدد مرتادي الملاعب الرياضية

2025-05-05 / 14:54
مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني معلقة داخل مرحاض حديقة…

2025-05-05 / 13:41
اعتقال - صورة تعبيرية

ترويج المخدرات يجر 3 أشقاء للاعتقال بسلا

2025-05-05 / 12:25
الأمن الوطني

أمن طنجة ينفي شائعة اختطاف الأطفال ويوقف مروجتها

2025-05-05 / 10:19
صورة تعبيرية

طريق الموت بين مراكش وآيت أورير تحصد ضحية جديدة..…

2025-05-05 / 09:54
حادثة مأساوية تهز الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

حادثة مأساوية تهز الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

2025-05-04 / 22:52
خلافات قديمة تنتهي بجريمة دم في قلعة السراغنة.. التحقيقات تطيح بطليقة الضحية

خلافات قديمة تنتهي بجريمة دم في قلعة السراغنة.. التحقيقات…

2025-05-04 / 22:33
كلب مسعور

داء ” السعار ” ينهي حياة شاب بقلعة السراغنة

2025-05-04 / 22:16
الدرك الملكي

تامنصورت.. تفكيك شبكة مشبوهة داخل شقة سكنية وتوقيف خمسة…

2025-05-04 / 21:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى