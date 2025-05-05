رأس الماء .. شاب عشريني يفقد حياته غرقا

هبة بربس – احمد المساعد

لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه غرقاً، اليوم الاثنين 05 ماي الجاري، في المنحدر الصخري المعروف بـ”ليروشي” في جماعة رأس الماء التابعة لإقليم الناظور.

ووفقاً لمصادر مطلعة، كان الضحية، الذي ينحدر من مدينة بركان، رفقة مجموعة من أصدقائه في رحلة ترفيهية لممارسة السباحة في المنطقة، قبل أن يغرق أثناء السباحة. وذكرت المصادر أن الشاب لقي حتفه رغم محاولات إنقاذه.

وقد استنفرت الحادثة السلطات المحلية، حيث انتقلت فرق الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تواصل فرق البحث جهودها لاستخراج الجثة من المياه.